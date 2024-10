Акції в Азії торгуються стримано на фоні технологічної звітності; Японія продовжує зростання

Більшість азіатських акцій у вівторок не змінилися, оскільки увага була зосереджена на шквалі ключових звітів, що мають бути опубліковані найближчими днями, в той час як японські ринки продовжили зростання після того, як правляча коаліція країни втратила парламентську більшість.

Регіональні ринки відкинули позитивний сигнал з Волл-стріт, оскільки американські акції дрейфували вгору на тлі деяких надій на те, що геополітична напруженість на Близькому Сході не загостриться.

Ф'ючерси на Уолл-стріт не змінилися на азіатських торгах, оскільки основна увага прикута до звітності технологічних компаній, що мають бути опубліковані найближчими днями.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX виросли на 0,3% і 0,9% відповідно, продовживши значне зростання попередньої сесії. Найбільше зросли акції Nippon Paint Holdings Co Ltd, які зросли на 24% після того, як компанія оголосила про купівлю американського виробника хімічної продукції AOC.

Більш широке зростання на японських ринках відбулося на тлі різкого падіння єни після того, як правляча коаліція країни на чолі з Ліберально-демократичною партією втратила парламентську більшість на загальних виборах, що відбулися на вихідних.

Тепер ЛДП буде змушена шукати коаліції з меншими регіональними партіями, щоб утримати владу, що створює невизначену перспективу для японської політики. Але перспектива політичної невизначеності підштовхнула бети на те, що Банк Японії не матиме достатньо простору для подальшого підвищення процентних ставок.

Засідання Банку Японії відбудеться цього тижня, і, як очікується, він залишить процентні ставки без змін.

У вівторок азіатські ринки залишалися у вузькому діапазоні, оскільки основна увага була прикута до звітності найбільших американських технологічних компаній, яка має бути опублікована найближчими днями. Власник Google, компанія Alphabet Inc, відзвітує після закриття американського ринку у вівторок, в той час як Meta Platforms Inc і Microsoft Corporation відзвітують в середу.

Apple Inc та Amazon.com Inc опублікують звітність у четвер.

Очікується, що прибутки цих п'яти компаній, які є одними з найбільших акціонерних товариств у світі, стануть сигналом для ширших ринків.

На регіональному рівні також очікується низка важливих економічних показників. Австралійський ASX 200 виріс на 0,5% перед публікацією даних по споживчій інфляції за третій квартал в середу.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,1% кожен перед публікацією у четвер індексу менеджерів із закупівель за жовтень. Очікується, що ці дані дадуть більше інформації про китайську економіку після того, як Пекін розгорнув цілу низку стимулюючих заходів протягом останнього місяця.

Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,6%, підтриманий деякими покупками акцій технологічних компаній.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,3%, в той час як ф'ючерси на індійський Nifty 50 відкрились дещо слабше, оскільки відскок місцевих акцій виявився нетривалим. Цього тижня очікується ще більше великих індійських звітів: Adani Ports and Special Economic Zone Ltd, Bharti Airtel Ltd. та Sun Pharmaceutical Industries мають відзвітувати пізніше у вівторок.