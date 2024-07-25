Європол: біткоїн залишається головним цифровим активом кіберзлочинців

Аналітики Європолу представили десяте видання документа під назвою «Оцінка загроз організованої злочинності в Інтернеті (IOCTA)». У рамках звіту експерти розповіли про останні тенденції в незаконних операціях із цифровими активами та виклики, з якими стикаються правоохоронні органи в цій галузі.

Тенденції криптозлочинності

На думку Європолу, більша частина нелегальних схем, пов'язаних із використанням криптовалюти, припадає на різні види шахрайства та відмивання грошей. Представники агентства зазначають, що зростання крипторинку і підвищена увага ЗМІ до галузі призвели до збільшення кількості інвестиційних афер. При цьому цифрові активи є найбільш згадуваним продуктом у таких махінаціях.

Експерти підкреслюють зрослий відсоток інцидентів з використанням стейблкоїна USDT у мережі TRON. Цьому сприяють низькі комісії та географічне поширення активу, впевнені вони.

Ще одна причина переходу на стейблкоїн криється в боротьбі з волатильністю ринку. Злочинці конвертують кошти в цей клас активів, позбавляючи себе ризиків, пов'язаних із ціновими стрибками.

В агентстві також вказують на почастішання застосування зловмисниками різних альткоїнів. Крім цього, злочинці все частіше використовують для відмивання грошей підпільні банки та криптовалютні дебетові картки. За допомогою останніх вони проводять швидку конвертацію цифрових активів у готівку.

Біткоїн усьому голова

Аналіз Європолу показав, що перша криптовалюта залишається найбільш популярним серед шахраїв активом. Найчастіше біткоїн використовують групи здирників, які приймають його для отримання викупу. При цьому організатори різних інвестиційних афер також роблять ставку на цей актив.

Зазначається, що основна причина такої «вірності» біткоїну серед злочинних елементів - його популярність у світі та відносна доступність. Зловмисникам легше переконати потенційну жертву вкласти кошти в проєкт, нібито пов'язаний із першою криптовалютою, зазначають експерти. Аналогічним чином людині чи компанії, які постраждали від вірусу-здирника, легше купити біткоїни для передачі шахраям, ніж будь-який інший актив, упевнені в Європолі.

Варто зазначити, що схвалення спотових ETF на базі першої криптовалюти викликало побоювання в аналітиків агентства. На їхню думку, це призвело до появи в руках злочинців нового інструменту для маніпуляцій.

Річ у тім, що завдяки запуску біржових фондів більше людей, які не мають досвіду взаємодії з криптоактивами, отримали до них доступ. Це є благодатним ґрунтом для появи нових афер, впевнені в Європолі.

До того ж активна торгівля в сегменті спотових біткоїн-ETF призвела до істотної концентрації активу на кількох криптогаманцях. Вони можуть стати ціллю для хакерської атаки, у разі успіху якої галузь зіткнеться з «шоковою терапією».

Висхідна зірка Monero

Одним із головних конкурентів біткоїна у злочинній сфері є орієнтована на приватність криптовалюта Monero (XMR), вважають експерти. У Європолі вказують, що хакери часто обмінюють на цю монету інші активи, намагаючись заплутати сліди.

У доповіді йдеться про збільшення кількості сервісів для обміну криптовалют. Серед них вказані міксери, неліцензовані біржі, гемблінгові ресурси та інші проєкти.

На думку аналітиків, конвертація в Monero має великий попит на таких майданчиках. У розрізі використання цієї монети представники Європолу згадали про так званий криптоджекінг - несанкціоноване використання пристроїв для видобутку криптовалюти.

У січні 2024 року поліція України спільно з Європолом провела операцію із затримання 29-річного жителя Миколаєва. Його звинуватили у зламі серверів американської компанії з метою майнінгу.

За наявною інформацією, хакер таємно добув криптовалюти на $2 млн. Він конвертував кошти в Monero, Ethereum і Toncoin, підкреслюють експерти.

Конфіденційність - перешкода

Європол висловив невдоволення європейськими законами про конфіденційність. На думку представників агентства, вони перешкоджають роботі правоохоронних органів.

«Основні комунікаційні платформи E2EE [end-to-end encryption] все частіше використовуються правопорушниками. Нинішня нормативна база, що стосується захисту особистих повідомлень через E2EE, створює проблеми для LEA [правоохоронних органів] в отриманні законного доступу до злочинних повідомлень», - йдеться в доповіді.

Окрему увагу аналітики приділили розвитку Web3-технологій. Вони заявляють, що наголос на децентралізацію призведе до появи каналів зв'язку, непідконтрольних «ні урядам, ні приватним компаніям».

Експерти підкреслюють, що блокчейн-проєкти та мережі P2P часто управляються користувачами. Це робить їх підхожим інструментом для злочинців, оскільки спрощує проведення транзакцій і залишає хакерів поза увагою влади, йдеться у звіті.

Варто зазначити, що у квітні 2024 року Європарламент схвалив Положення про боротьбу з відмиванням грошей (AMLR). Документ передбачає введення заходів щодо «зниження ризиків». До них належать аналітика блокчейну, збір даних про криптоактиви та інші дії.

До того ж ЄС вводить повну заборону на анонімні платежі через кастодіальні гаманці або транзакції з використанням конфіденційних монет. Криптоміксери та інші сервіси, спрямовані на забезпечення додаткової приватності, будуть поза законом.

Нагадаємо, ми писали, що збитки централізованих бірж від хакерських атак зросли на 900% у II кварталі 2024 року.