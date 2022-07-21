НБУ очікує більш активного підвищення ставок щодо ОВДП, Мінфін заявляє про готовність до компромісу

Національний банк України вважає недостатнім нещодавнє підвищення ставок Мінфіном та очікує найближчими тижнями подальших кроків, тоді як Мінфін заявляє про готовність шукати компроміс, але не можливість значного збільшення прибутковості.

"На нашу думку, більш активне підвищення ставок Мінфіном має сприяти появі у банків та населення альтернативних активів у нацвалюті. Ми очікуємо, що найближчими тижнями Мінфін більш активно підвищуватиме ставки, і це надасть додаткового поштовху монетарній трансмісії", - сказав заступник голови Сергій Ніколайчук на брифінгу у Києві у четвер.

"Підвищуючи ставки, ми маємо розуміти, як обслуговуватимемо. Але готові шукати компроміс, готові шукати прийнятну ставку, на яких умовах ми можемо запозичувати з ринку, щоб і ми мали можливість виконувати свої зобов'язання, і мали можливість забезпечувати виконання бюджету", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону у четвер.

За його словами, якщо покупці хочуть 25% за держоблігаціями, то й економіка має так зростати.

"Треба бути реалістами", - наголосив глава Мінфіну.

Ніколайчук із Нацбанку констатував, що наразі, після підвищення НБУ облікової ставки з 10% до 25% на початку червня трансмісія банківських ставок гальмується тим, що Мінфін досить повільно пристосовується до нових умов.

Водночас, за його словами, процес розпочався, і особливо це стосується реакції невеликих банків із українським капіталом, які отримували більш дорогі кредити рефінансування, та шукають ресурсів для їх заміщення.

Як уточнив заступник глави НБУ, ставки за 3-6 міс. депозитами в окремих банках вже зросли до 15-18% річних, а загалом український індекс ставок 3-міс. депозитів на 2,3 процентних пункти.

"Хотіли б бачити сильнішу трансмісію та реакцію банків. Об'єктивно реакція окремих банків, маркет-мейкерів досить слабка, оскільки у них профіцит ліквідності, але навіть вони почали процес підвищення депозитних ставок", - сказав Ніколайчук.

На його думку, з урахуванням 100% гарантування вкладів у період воєнного стану великі банки змушені будуть більше реагувати на дії дрібніших конкурентів.

Він нагадав, що довоєнна трансмісія для депозитних ставок фізосіб тривала 2-4 міс., а повне перенесення - до 18 міс.

"Зараз, враховуючи особливості воєнного часу та функціонування банківської системи, ефективність відсоткового каналу трансмісії дещо послабилася", - визнав заступник глави Нацбанку.

Як повідомлялося, на аукціоні цього тижня Мінфін вперше з моменту підвищення облікової ставки НБУ підвищив з 11% до 14% прибутковість річних гривневих облігацій внутрішньої держпозики, водночас зберігши прибутковість більш "коротких" паперів на рівні 9,5-10% річних. .

Тижнем раніше він також підняв ставки 6-міс. доларових паперів із 3,5% до 4%, річних - з 3,7% до 4,5%.