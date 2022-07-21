Фондові біржі АТР 21 липня коливаються на різноспрямованих факторах

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер не показують єдиної динаміки, інвестори продовжують оцінювати перспективи економіки, а також підсумки засідання Банку Японії та макростатистику, свідчать дані торгів.

Станом на 7:47 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижувався на 0,42% - до 3290,8 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,06%, до 2209,17 пункту, гонконгський Hang Seng Index %, до 20 608,29 пункту. Південнокорейський KOSPI піднімався на 0,71% - до 2403,72 пункту. Австралійський S&P/ASX 200 зростав на 0,08%, до 6764,5 пунктів, японський Nikkei 225 збільшувався на 0,22%, до 27740,5 пунктів.

Трейдери регіону оцінюють різноспрямовані фактори ринку, що не дає єдиного напряму торгів. Так, серед інвесторів є побоювання за перспективи економіки на тлі ситуації з коронавірусом у Китаї.

При цьому учасники торгів оцінюють рішення Банку Японії зберегти облікову ставку на негативному рівні мінус 0,1%. Регулятор також знизив прогноз зростання ВВП країни у поточному фінансовому році до 2,4%, у квітні очікувалося зростання на 2,9%, натомість прогноз інфляції був підвищений до 2,3% з 1,9%.

Трейдери звернули увагу і на статистику щодо Японії. Так, імпорт у країну у червні у річному вираженні зріс на 46,1% за прогнозу зростання на 45,7%, експорт піднявся на 19,4%, очікувалося збільшення на 17,5%.

Надає підтримку індексам та динаміка бірж Уолл-стріт. У середу американські фондові індекси зросли не більше 1,5%.