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Головні причини релокації приватних оборонних компаній за кордон

13:23 25.03.2025 |

Економіка

 

Більшість власників вітчизняних приватних оборонних компаній планують або вже перемістили виробництво за межі України.

Про це засвідчують результати опитування, яке провели Технологічні Сили України (ТСУ), повідомляє Укрінформ.

85% приватних виробників озброєння та військової техніки (ОВТ) планують релокуватися або вже це зробили. Це - дані ТСУ станом на лютий 2025 року. Участь в опитуванні взяли 34 компанії приватного сектору ОПК.

Головні причини релокації приватних оборонних компаній за кордон

 

«Перше опитування щодо намірів релокації бізнесу за кордон ТСУ провели у серпні 2024 року. Дані нового опитування підтверджують, що цей показник залишається критично високим. Понад 62% опитаних компаній не бачать проактивних кроків від держави для покращення бізнес-клімату в оборонному секторі. Поки держава не мінімізує вплив факторів, які змушують бізнеси у сфері ОПК релоковуватись, Україна і далі втрачає наш шанс побудувати субʼєктну обороноздатність. В першу чергу це негативно впливає на забезпечення військових озброєнням та військовою технікою і на економіку держави», - зазначає Катерина Міхалко, виконавча директорка ТСУ.

Головні причини релокації приватних оборонних компаній за кордон

 

Підсумки нового опитування ТСУ станом на лютий 2025 року засвідчили, що до першої пʼятірки країн, які виробники розглядають для релокації, увійшли Польща, Чехія, США, Словаччина та Естонія.

Головні причини релокації приватних оборонних компаній за кордон

 

На першому місці серед причин, що змушують виробників замислюватися про переміщення бізнесу з України - закритий експорт озброєння. Так вважають 63% опитаних. Серед причин також зазначаються замалі обсяги держзамовлень при реальній можливості виробити більше - 47%, безпекові ризики - 47%, відсутність державного оборонного замовлення - 44% та інші проблеми галузі.

Головні причини релокації приватних оборонних компаній за кордон

 

Передбачуваність державних замовлень на декілька років, а також відкриття експорту ОВТ для понад 70% опитаних компаній будуть фактором, який мотивуватиме виробників залишатись в Україні.

Головні причини релокації приватних оборонних компаній за кордон

 

Повністю завантажені виробничі потужності лише у 15% опитаних виробників. Ще понад 60% завантажені наполовину. Виробничі потужності решти виробників завантажені менше ніж на 30% або простоюють повністю.
 

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