Шмигаль: Бюджетна потреба України цьогоріч - $39,3 мільярда, її нададуть партнери

Під час 13-го засідання Керівного комітету Платформи донорів було зазначено, що бюджетна потреба України у міжнародній підтримці, яка складає 39,3 млрд доларів, буде покрита міжнародними партнерами.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Цього року ключовими напрямками спільної роботи Української платформи донорів ми вбачаємо: бюджетну підтримку, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла, енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС», - зазначив він.

За словами глави уряду, цього року бюджетна потреба України у міжнародній підтримці становить 39,3 млрд доларів, і «ми маємо підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита».

Шмигаль висловив слова вдячності країнам G7 та Європейській комісії за підтримку ініціативи ERA та спрямування Україні коштів за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Водночас він зауважив, що за даними оновленої оцінки RDNA4, загальна вартість відбудови України становить 524 млрд доларів впродовж наступного десятиліття.

«За підтримки партнерів ми продовжуємо програму швидкого відновлення України за 5-ма ключовими пріоритетами: енергетика, житло, критична та соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування, підтримка приватного сектору. У 2025 році за підтримки донорів Уряд виділив майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів», - підкреслив прем'єр та додав, що вкрай важливим залишається фінансування інших критично необхідних проєктів.

Урядовець також наголосив, що метро держави на цей рік є максимальна секторальна інтеграція та відкриття переговорів за всіма 6-ма кластерами.

«Ми націлені на подальше виконання спільних домовленостей та реалізацію необхідних Україні реформ», - акцентував Шмигаль.