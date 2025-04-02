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Мінагро назвало варіанти підтримки аграріїв після скасування залізничної знижки
14:38 02.04.2025 |
У Мінагрополітики обговорили питання скасування 30% знижки на перевезення Укрзалізницею агропродукції з прифронтових територій до українських портів. Про це повідомила пресслужба міністерства.
"Важливо знайти спільне розв'язання проблеми. Розглядаємо різні механізми. Наприклад, пошук ресурсу для покриття витрат", - заявив міністр агрополітики Віталій Коваль.
Також обговорили тарифікацію перевезень продукції з портів.
"Як варіанти розглядаємо індексацію тарифів, створення єдиного тарифу або розбиття суми на два платежі: за зношення інфраструктури і окремо за кілометраж. Домовилися створити робочу групу з представників відповідних відомств, аби напрацювати дорожню карту, як для аграріїв прифронтових територій, так і для всіх інших регіонів", - додав міністр.
* 20 березня Укрзалізниця припинила надання знижки, посилаючись на новий наказ Міністерства розвитку громад та територій №376. Ним затверджується новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, а прийнятий 22 грудня 2022 року вважається таким, що втратив чинність. Саме це стало підставою для УЗ скасувати знижку на перевезення з прифронтових територій.
* Всеукраїнська аграрна рада закликала уряд відновити знижку на залізничні перевезення агропродукції з прифронтових територій до українських портів. Аграрна рада назвала позицію УЗ юридично необґрунтованою.
* "Постанова Кабінету міністрів України від 9 лютого 2024 року №129 і розпорядження від 30 квітня 2024 року №380-р, що передбачають компенсацію втрат підприємства через надання знижки, залишаються чинними. Саме на їхній основі Укрзалізниці було дозволено залишити собі частину прибутку за 2023 рік. Оскільки жоден з цих актів Кабінету міністрів України не втратив чинності, вони є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами на всій території України", - пояснили у ВАР.
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