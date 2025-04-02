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Ціни на нафту тримаються в мінусі, Brent торгується близько $74,3 за барель
15:42 02.04.2025 |
Ціни на нафту тримаються в невеликому мінусі на торгах у середу напередодні запровадження президентом США Дональдом Трампом нових торгових мит.
Раніше Трамп обіцяв, що оголосить чергову порцію заходів щодо країн, які використовують торговельні обмеження для американських компаній, 2 квітня. Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила у вівторок, що нові мита, ймовірно, набудуть чинності одразу після їх оголошення в середу.
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:35 EET становить $74,26 за барель, що на $0,23 (0,31%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,18 (0,25%), до $71,02 за барель.
Невизначеність щодо масштабу підготовлюваних заходів, а також побоювання, що торговельні обмеження можуть негативно позначитися на темпах глобального економічного зростання і, відповідно, попиті на нафту, продовжують чинити тиск на нафтовий ринок, пише The Wall Street Journal. Водночас погрози Трампа посилити санкції щодо російської нафти й посилення його позиції щодо Ірану стримують зниження цін.
Увага трейдерів у середу спрямована на щотижневу доповідь міністерства енергетики США щодо запасів енергоносіїв у країні, яку буде оприлюднено о 17:30 EET.
Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені в ніч з вівторка на середу, показали збільшення резервів нафти в США минулого тижня на 6 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.
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