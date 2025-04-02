Уряд урегулював перерозподіл та повернення гуманітарної допомоги

Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка вперше регулює порядок перерозподілу та повернення гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної допомоги.

"Кабінет Міністрів підтримав постанову Мінсоцполітики, яка вперше регулює порядок перерозподілу гуманітарної допомоги між набувачами-юридичними особами, а також її повернення донору, якщо вона не може бути використана за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові порядки знімають низку обмежень, що дозволить оперативніше надавати допомогу тим, хто цього потребує найбільше, ефективніше розподіляти ресурси та спрямовувати її тим, для кого вона є актуальною.

Відтепер для перерозподілу гуманітарної допомоги набувач, що її передає, надсилатиме отримувачу відповідний запит у паперовій або е-формі. До нього, зокрема, додається лист від іншого набувача із згодою прийняти допомогу та переліком категорій кінцевих набувачів, які потребують підтримки.

Такий запит розглядається протягом 10 робочих днів із дати надходження, а для отримувачів медичної гуманітарної допомоги - до 20 робочих днів.

Причиною для відмови може бути, наприклад, подання неповного пакету документів або неможливість використати допомогу за її цільовим призначенням.

Набувач гумдопомоги протягом п'яти робочих днів після перерозподілу гуманітарної допомоги надсилає отримувачу завірені копії документів, що підтверджують цей факт.

Як повернути гуманітарну допомогу

Також для випадків, коли гуманітарну допомогу неможливо використати за цільовим призначенням, розроблено спеціальний порядок її повернення донору.

Зокрема, товари, визнані гуманітарною допомогою та ввезені в Україну, можуть бути повернені донору в митному режимі експорту. Для цього потрібно подати митну декларацію за формою єдиного адміністративного документа.

Серед документів, які подає отримувач гуманітарної допомоги митному органу, має бути лист від донора про згоду на повернення товарів за рахунок його коштів.

У Мінсоцполітики наголосили, що зміни передбачають можливість редагувати помилки у декларації на ввезення гуманітарної допомоги при перетині кордону.

Крім того, зʼявилася можливість змінювати дані про отримувача гуманітарної допомоги, зазначених у графах 1-3 декларації, у разі якщо є на це погодження донора.