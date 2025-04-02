Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України у березні зменшився на 12,3%

Ціновий індекс електричної енергії базового навантаження на ринку "на добу наперед" (РДН) України у березні 2025 року становив 5 150,78 грн/МВт*год, знизившись порівняно з попереднім місяцем на 12,3% (5 872,87 грн/МВт*год).

Своєю чергою, як свідчать дані АТ "Оператор ринку", середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН становила за перший місяць весни 5 473,83 грн/МВт*год, що на 9,4% менше, ніж за лютий (6 042,08 грн/МВт*год).

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна акцептованої е/е також зменшилася на 27,3% - до 4 745,95 грн/МВт*год проти 6 531,23 грн/МВт*год місяць тому.

У березні падіння цін на спотовому ринку е/е в Україні було обумовлено переважно різким збільшенням виробітку е/е сонячними електростанціями з настанням весни та виникненням профіциту генерації в денні години доби.

"Обсяг торгів на РДН зменшився на 18,32%, на ВДР виріс на 33,62%, і за березень 2025 року на обох сегментах ринку акцептовано 2662702,0 МВт*год. На РДН у березні цього року попит порівняно з лютим знизився на 18,44%, а пропозиція зменшилася на 10,61%. На ВДР попит зріс на 40,53%, пропозиція збільшилася на 44,45%", - повідомив "Оператор ринку".

За даними Телеграм-каналу DaM Europe, у березні Україна щонайменше вісім разів (3, 7, 8, 16, 17, 21, 25 і 27 березня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи. Натомість у лютому Україна за цим показником не лідирувала жодного разу, відтак у січні аж п'ять разів.

Як повідомлялося, ціновий індекс електричної енергії базового навантаження на РДН України у лютому 2025 року становив 5 872,87 грн/МВт*год і збільшився порівняно з попереднім місяцем на 5,9% (5548,03 грн/МВт*год).

Україна за підсумками 2024 року за показником індексу BASE на РДН, що склав 4 522,87 грн/МВт*год у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЄТ), посіла 3-тє місце серед 27 європейських країн.