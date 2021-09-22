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«Турбоатом» возьмет кредит на 116 миллионов для погашения долгов «Электротяжмаша»
14:37 22.09.2021 |
АО "Турбоатом", 75,22% в котором принадлежит государству, намерено привлечь годовой кредит в размере 116 млн грн под 13,5% годовых для рефинансирования задолженности госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" и пополнения оборотных средств.
Согласно обнародованной на сайте Фонда госимущества дополненной повестке дня внеочередного собрания акционеров "Турбоатома" 28 сентября, соответствующий вопрос о предварительном согласии на эту сделку внесен в повестку дня, передает Интерфакс-Украина.
Кроме того, акционеры планируют предоставить предварительное согласие на внесение изменений в кредитный договор "Турбоатома" с "Укрэксимбанком" от 22 июня 2020 года путем подписания допсоглашения о пролонгации кредита в размере 89,55 млн грн до 1 июня 2022 года с изменением кредитной ставки до 16% годовых, а также внести соответствующие изменения в договор залога.
Помимо этого, акционеры рассмотрят вопрос о предварительном согласии на допсоглашении с "Укргазбанком" о пролонгации на год генерального кредитного соглашения от 25 ноября 2020 года в сумме 220 млн грн, и внесении соответствующих изменений в договоры ипотеки и залога по этому кредиту.
Планируется также избрать ООО "Эссет Экспертайз" оценщиком имущественных прав на выручку по контракту между "Турбоатомом" и "Укргидроэнерго" от 14 марта 2019 года, по которому имущество "Турбоатома" передается в залог по генеральному кредитному соглашению с "Укргазбанком".
В числе дополнительно внесенных в повестку вопросов значится избрание внешним аудитором ООО "Бейкер Тилли Украина" для проведения финансовой отчетности "Турбоатома" за 2021 год и отчета об управлении, за что планируется заплатить 0,9 млн грн.
В повестку дня собрания также дополнительно внесены вопросы утверждения организационной структуры компании "Украинские энергетические машины" (новое название "Турбоатома") которая будет введена в действие с момента присоединения АО "Завод "Электротяжмаш" к "Укрэнергомашинам".
Как сообщалось, собрание акционеров 28 августа также намерено утвердить договор о присоединении к "Турбоатомму" АО "Электротяжмаш" и соответствующий передаточный акт, утвердить условия конвертации акций АО "Электротяжмаш" в акции "Турбоатома и принять решение о выпуске акций с целью такой конвертации.
ФГИ также инициирует еще одно собрание акционеров АО "Турбоатом" 5 октября с целью внесения изменений в Устав в связи с присоединением "Электротяжмаша", а также определения состава дирекции после завершения присоединения.
Собрание акционеров 27 августа решило переименовать "Турбоатом" в "Украинские энергетические машины", а также изменить его тип с публичного на частное АО. Против последнего решения было подано 17,44998% голосов, как и против последующих решений об изменении устава, внутренних положений, присоединения "Электротяжмаша" и допсоглашения с Укрэксимбанком.
"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.
Завод завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году, чистый доход сократился почти вдвое - до 1,47 млрд грн.
Крупным миноритарием АО (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной, по данным "Турбоатома", с российским холдингом "Силовые машины" (фактический владелец Алексей Мордашов).
Госпакетом в 75,22% управляет Фонд госимущества, который также контролирует работу оценщиков. Уставный капитал АО - 105,6 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.
Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.
В 2020 году завод нарастил чистый убыток в 5,8 раза к 2019 году - до 451 млн грн, чистый доход сократился в 2,3 раза - до 821,8 млн грн.
Правительство Украины в апреле одобрило корпоратизацию госпредприятия.
Согласно госреестру, АО "Завод "Электротяжмаш" зарегистрировано 26 августа 2021 года с уставным капиталом 1,31 млрд грн.
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