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Ексголова Харківської ОДА Кучер очолив наглядову раду держкомпанії «Ліси України»
23:17 02.04.2025 |
Ексголова Харківської обласної державної адміністрації, колишній народний депутат Олексій Кучер став головою наглядової ради держкомпанії "Ліси України". Про це у вівторок, 2 квітня, повідомила пресслужба компанії.
Окрім обрання голови, на першому засіданні наглядової ради сформовано комітети з питань аудиту та призначень і винагород посадовим особам.
До складу комітету з питань аудиту увійшли Янне Харьюнпаа (голова комітету), Робертс Стріпніекс та Олексій Кучер.
До комітету з питань призначень та винагород - Маркіян Витвицький (голова комітету), Робертс Стріпніекс та Олексій Кучер.
Під час перебування у Києві члени наглядової ради зустрілися з командою компанії та визначили найважливіші питання для спільної роботи.
За словами генерального директора ДП "Ліси України" Юрія Болоховця, взаємодія з наглядовою радою вже дає результати.
"Ми готуємось до запровадження автоматизованої системи управління, посилюємо напрям диджиталізації. Працюємо над тим, щоб насіннєві центри підприємства змогли експортувати продукцію в європейські країни. Збільшуємо інвестиції у будівництво лісових доріг. Підтримка цих процесів членами наглядової ради є надважливою", - зазначив Болоховець.
Довідка
ДП "Ліси України", яке об'єднало півтори сотні державних лісогосподарських підприємств, створили у межах реформи лісової галузі. Її мета - підвищити рентабельність та захист лісових територій.
Ліси України - один із найбільших лісокористувачів Європи та найбільший лісокористувач України. У його функції входять ведення лісового господарства, охорона, захист, використання та відтворення лісів, а також ведення мисливського господарства, охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду.
У квітні 2024 року уряд вніс Ліси України до переліку особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання.
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