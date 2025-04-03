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АНАЛІТИКА

Ексголова Харківської ОДА Кучер очолив наглядову раду держкомпанії «Ліси України»

 

Ексголова Харківської обласної державної адміністрації, колишній народний депутат Олексій Кучер став головою наглядової ради держкомпанії "Ліси України". Про це у вівторок, 2 квітня, повідомила пресслужба компанії.

Окрім обрання голови, на першому засіданні наглядової ради сформовано комітети з питань аудиту та призначень і винагород посадовим особам.

До складу комітету з питань аудиту увійшли Янне Харьюнпаа (голова комітету), Робертс Стріпніекс та Олексій Кучер.

До комітету з питань призначень та винагород - Маркіян Витвицький (голова комітету), Робертс Стріпніекс та Олексій Кучер.

Ексголова Харківської ОДА Кучер очолив наглядову раду держкомпанії «Ліси України»

 Наглядова рада ДП "Ліси України" (фото - ДП "Ліси України" / Facebook)

Під час перебування у Києві члени наглядової ради зустрілися з командою компанії та визначили найважливіші питання для спільної роботи.

За словами генерального директора ДП "Ліси України" Юрія Болоховця, взаємодія з наглядовою радою вже дає результати.

"Ми готуємось до запровадження автоматизованої системи управління, посилюємо напрям диджиталізації. Працюємо над тим, щоб насіннєві центри підприємства змогли експортувати продукцію в європейські країни. Збільшуємо інвестиції у будівництво лісових доріг. Підтримка цих процесів членами наглядової ради є надважливою", - зазначив Болоховець.

Довідка

ДП "Ліси України", яке об'єднало півтори сотні державних лісогосподарських підприємств, створили у межах реформи лісової галузі. Її мета - підвищити рентабельність та захист лісових територій.

Ліси України - один із найбільших лісокористувачів Європи та найбільший лісокористувач України. У його функції входять ведення лісового господарства, охорона, захист, використання та відтворення лісів, а також ведення мисливського господарства, охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду.

У квітні 2024 року уряд вніс Ліси України до переліку особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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