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До конкурсу Укренерго із будівництва нової генеруючої потужності допустили 10 компаній
14:16 02.04.2025 |
Комісія НЕК "Укренерго" із проведення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності допустила до наступного етапу відбору 19 проєктів від 10 компаній.
Відповідне рішення затверджене на засіданні комісії 2 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Серед заявок, що пройшли на наступний етап конкурсу, є три проєкти ПАТ "Укрнафта": у Полтавській області - потужністю 19,88 МВт; на Черкащині - 19,88 МВт; на Львівщині - 27,24 МВт.
На наступний етап відбору пройшли також проєкти ТОВ "Станція Індустріальна" (25 МВт в Івано-Франківській області), ТОВ "Інжур Енерджі" (50 МВт у Києві), ТОВ "Магнат Енерго" (79 МВт в Івано-Франківській області), СП "Агродар" (16,1 МВт на Чернігівщині та 63,2 МВт в Івано-Франківській області), ТОВ "Агрохолдинг Радосвіт:" (9,2 МВт на Київщині; 40,9 МВт, 16,1 МВт та 13,8 МВт на Чернігівщині), ТОВ "Далорт" (10 МВт на Київщині), ТОВ "Норт Ленд" (6,9 МВт в Івано-Франківській області), ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" (9,4 МВт, 9,2 МВт та 9,2 МВт на Дніпропетровщині) і ТОВ "Павер Один" (2 проєкти 9,2 МВт на Закарпатті).
Не пройшли на наступний етап заявки від трьох компаній. Зокрема, заявка від ТОВ "Тиса Газ" не пройшла відбір через внесення до санкційного списку РНБО.
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