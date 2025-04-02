Оголосили дати аукціонів із продажу Сумихімпрому й Укрбуду

У державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі оголошено аукціони з великої приватизації АТ "Сумихімпром" та АТ "Будiвельна компанiя "Укрбуд".

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що аукціон із приватизації "Сумихімпрому" відбудеться 11 червня, а торги з продажу "Укрбуду" заплановані на 18 червня 2025 року.

Вартість "Сумихімпрому" на торгах стартує з майже ₴1,2 мільярда. Підприємство розміщене у Сумах та займається виробництвом добрив та азотних сполук. Станом на кінець 2024 року компанія має заборгованості на суму понад ₴3,4 мільярда.

Початкова вартість "Укрбуду" становить понад ₴262,6 мільйона. Компанія розташована у столиці та займається будівництвом житлових і нежитлових об'єктів. На кінець 2024 року компанія мала заборгованості на суму майже ₴8,5 мільйона.

Умовами продажу обох підприємств є погашення протягом шести місяців боргів із зарплати та перед бюджетом, збереження основних видів діяльності, заборона на звільнення працівників протягом пів року та спрямування до держбюджету дивідендів за 2024 рік.а 18 червня 2025 року.

Новий власник "Сумихімпрому" також має сплатити заборгованість перед Пенсійним фондом та інвестувати у модернізацію підприємства не менше 150 мільйонів.