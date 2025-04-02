Продажі Tesla в Європі продовжують падати через політичні погляди Маска

Продажі Tesla на ключових європейських ринках у березні знову впали, продемонструвавши те, що водії уникають бренду електромобілів Ілона Маска, оскільки конкуренція з боку Китаю посилюється, а деякі виспупають проти політичних поглядів американського мільярдера.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, продажі Tesla у Франції та Швеції впали третій місяць поспіль, що призвело до найнижчих показників продажів у першому кварталі в цих двох країнах з 2021 року.

За словами джерел на ринку, "ніколи жодна автомобільна марка не зазнавала такого глобального падіння".

У відповідь на "праву активність" Маска автомобілі та дилерські центри Tesla стали об'єктами вандалізму. Так, у кількох європейських містах, зокрема в Римі, Берліні та Стокгольмі, було спалено десятки автомобілів, а автосалони облили фарбою.

За офіційними даними, минулого місяця Tesla зареєструвала 3 157 автомобілів у Франції, 911 - у Швеції та 2 211 - у Норвегії, що на 36,83%, 63,9% та 1% менше, ніж у минулому році відповідно.

У Данії загальна кількість реєстрацій склала 593, тобто на 65,6% менше, а в Нідерландах - на 61%, до 1536 машин.

Квартальні продажі впали на 41,1% у Франції, на 55,3% - у Швеції, на 12,5% - у Норвегії, на 55,3% - у Данії та на 49,7% - у Нідерландах.

Іспанія та Португалія протистояли цій тенденції: кількість реєстрацій Tesla у березні зросла на 34,3% і 2,1% відповідно. Але вони впали на 11,8% і 25,7% за квартальними показниками.

Подібним чином кількість реєстрацій бренду в Італії зросла на 51,3% у березні, але впала на 6,8% за квартал.

Як повідомлялося, продажі нових автомобілів Tesla впали в Європі й у лютому, що могло свідчити про негативну реакцію покупців на діяльність виконавчого директора і акціонера компанії Ілона Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Також стало відомо, що власники електромобілів Tesla почали рекордно часто обмінювати свої авто на інші марки.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.

Також стало відомо, що кількість реєстрацій Tesla Inc. у Франції в січні цього року різко впала на 63%. Франція є другим за величиною ринком електромобілів у Європейському Союзі після Німеччини, де продажі Tesla впали на 76%.

Раніше повідомлялося, що BYD, який 2023 року посів 10 місце в світі за кількістю проданих автомобілів, 2024 року значно покращив свої результати, вийшовши на рівень таких компаній, як японська Honda й американська Ford.