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Toyota переживає гібридний бум - покупці чекають на машини місяцями
09:57 02.04.2025 |
Стрімке зростання попиту на бензино-електричні гібриди Toyota поставило постачальників у складну ситуацію, що призвело до дефіциту компонентів і тривалого очікування для покупців.
Запаси гібридів у дилерських центрах Toyota в ключових регіонах - США, Японії, Китаї та Європі - перебувають на низькому рівні, повідомили Reuters два джерела, обізнані з ситуацією. Попит перевищує пропозицію, що призводить до затримок постачання автомобілів покупцям.
Сплеск попиту став викликом для Toyota, яка є домінуючим гравцем на ринку гібридів. Однак це також підтверджує правильність ставки японського автовиробника на гібридну технологію всупереч прогнозам деяких конкурентів, що батарейні електромобілі витіснять гібриди з ринку.
Глобальні продажі гібридів, включно з моделями з можливістю підзарядки від мережі, за останні п'ять років зросли майже втричі - з 5,7 до 16,1 мільйона, згідно з даними LMC Automotive.
Ситуація з очікуванням у різних регіонах:
* Європейські клієнти Toyota чекають на нові гібриди в середньому 60-70 днів, що приблизно вдвічі довше, ніж у 2020 році. Моделі з найвищим попитом: Yaris Cross Hybrid та RAV4 Plug-in hybrid.
* В Японії покупці чекають від двох до п'яти місяців.
* В одному з дилерських центрів на Західному узбережжі США гібриди Prius були розпродані в середині лютого, а гібридні версії Camry залишилися в декількох екземплярах.
* В Індії, важливому ринку зростання для Toyota, терміни доставки покращилися з минулого року, але все ще становлять від двох до дев'яти місяців залежно від моделі.
Затримки виникають через обмежену пропозицію компонентів, що використовуються в гібридних силових агрегатах. Ці компоненти здебільшого виробляються в Японії та відправляються за кордон на заводи остаточного складання автомобілів.
Основні вузькі місця у виробництві:
* Брак магнітів, що постачаються виробнику компонентів Toyota Aisin Corp, це призводить до затримки поставок електродвигунів.
* Denso також стикається з перебоями в поставках з боку постачальників другого і третього рівня, що призводить до затримок постачання її інверторів.
Стикаючись із дефіцитом компонентів, Toyota може звернутися до інших постачальників, окрім Denso, в Індії, а також розглядає можливість виробництва інверторів у цій країні.
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