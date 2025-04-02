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АНАЛІТИКА

Toyota переживає гібридний бум - покупці чекають на машини місяцями

09:57 02.04.2025 |

Транспорт

 

Стрімке зростання попиту на бензино-електричні гібриди Toyota поставило постачальників у складну ситуацію, що призвело до дефіциту компонентів і тривалого очікування для покупців.

Запаси гібридів у дилерських центрах Toyota в ключових регіонах - США, Японії, Китаї та Європі - перебувають на низькому рівні, повідомили Reuters два джерела, обізнані з ситуацією. Попит перевищує пропозицію, що призводить до затримок постачання автомобілів покупцям.

Сплеск попиту став викликом для Toyota, яка є домінуючим гравцем на ринку гібридів. Однак це також підтверджує правильність ставки японського автовиробника на гібридну технологію всупереч прогнозам деяких конкурентів, що батарейні електромобілі витіснять гібриди з ринку.

Глобальні продажі гібридів, включно з моделями з можливістю підзарядки від мережі, за останні п'ять років зросли майже втричі - з 5,7 до 16,1 мільйона, згідно з даними LMC Automotive.

Ситуація з очікуванням у різних регіонах:

* Європейські клієнти Toyota чекають на нові гібриди в середньому 60-70 днів, що приблизно вдвічі довше, ніж у 2020 році. Моделі з найвищим попитом: Yaris Cross Hybrid та RAV4 Plug-in hybrid.

* В Японії покупці чекають від двох до п'яти місяців.

* В одному з дилерських центрів на Західному узбережжі США гібриди Prius були розпродані в середині лютого, а гібридні версії Camry залишилися в декількох екземплярах.

* В Індії, важливому ринку зростання для Toyota, терміни доставки покращилися з минулого року, але все ще становлять від двох до дев'яти місяців залежно від моделі.

Затримки виникають через обмежену пропозицію компонентів, що використовуються в гібридних силових агрегатах. Ці компоненти здебільшого виробляються в Японії та відправляються за кордон на заводи остаточного складання автомобілів.

Основні вузькі місця у виробництві:

* Брак магнітів, що постачаються виробнику компонентів Toyota Aisin Corp, це призводить до затримки поставок електродвигунів.

* Denso також стикається з перебоями в поставках з боку постачальників другого і третього рівня, що призводить до затримок постачання її інверторів.

Стикаючись із дефіцитом компонентів, Toyota може звернутися до інших постачальників, окрім Denso, в Індії, а також розглядає можливість виробництва інверторів у цій країні.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Toyota
 

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