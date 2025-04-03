Уряд оновив склад правління Укрзалізниці

Кабінет міністрів затвердив новий склад правління АТ "Укрзалізниця", усі керівники вертикалей мають значний досвід роботи в УЗ та реалізації антикризових заходів.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За фінансову вертикаль відповідатиме Микола Іванінів, задача якого - збалансувати фінансовий стан компанії та знайти рішення щодо її кредитного портфеля.

У компанії повідомили, що у період пандемії коронавірусу Іванінів працював директором з економіки та фінансів Укрзалізниці, а також операційно відповідав за фінанси компанії на початку повномасштабного вторгнення. Крім того, працював у Нафтогазі, де відповідав за фінанси "Укргазвидобування".

Вантажну вертикаль очолив Олександр Носулько, який до цього обіймав посаду виконавчого директора Донецької залізниці. Йому та команді необхідно перебудувати операційні процеси в умовах суттєвого падіння вантажообігу, забезпечивши максимальну ефективність.Також команда напряму буде додатково посилена фахівцями із розвитку бізнесу, аналітики, міжнародної роботи.

За вертикаль персоналу відповідатиме Лідія Гриценко, яка має практичний 17-річний досвід розвитку та мотивації працівників у найбільших українських компаніях. Віднедавна Гриценко відповідає за HR-напрям на рівні УЗ, працюючи із регіональними командами безпосередньо на місцях.

За інфраструктурну вертикаль продовжить відповідати Юзеф Тулей. Він працює в галузі 30 років, обіймав керівні посади в колійному господарстві. Серед завдань - налагодження безперебійних ремонтів залізничної інфраструктури та зменшення ділянок з обмеженням швидкості, реалізація євроінтеграційних інфраструктурних проєктів.

Надалі за вертикаль ремонтів та виробництва відповідатиме Євген Шрамко.

У компанії зауажили, що роботу в правлінні Укрзалізниці завершили Євген Лященко та Вячеслав Єрьомін.

"Перед оновленою командою правління Укрзалізниці стоїть низка викликів та завдань. Серед них, зокрема, посилення ефективності вертикалей, враховуючи падіння вантажних обсягів та зростаючі витрати, накопичені роками значні боргові зобов'язання. Разом із тим, стоять задачі пошуку нових клієнтів, швидкого відновлення інфраструктури, реалізації критично важливих для галузі інвестиційних проєктів", - зазначили у транспортній компанії.