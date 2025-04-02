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АНАЛІТИКА

«Укрнафта» торік скоротила прибуток на понад 7 мільярдів

 

ПАТ "Укрнафта" у 2024 році отримало 16,38 млрд грн чистого прибутку. Показники підтвердила міжнародна аудиторська служба.

Про це повідомив очільник компанії Сергій Корецький у Facebook.

"Тепер вже офіційно. За результатами 2024 року чистий прибуток складає 16,38 млрд грн. Crowe Erfolg завершила незалежний міжнародний аудит "Укрнафти", - зазначив він.

За словами Корецького, компанія другий рік поспіль збільшує видобуток нафти та газу, збільшує продажі нафтопродуктів та нарощує ринкову частку в сегменті АЗК.

Як повідомлялося, чистий прибуток "Укрнафти" за 2023 рік склав 23,6 млрд грн.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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