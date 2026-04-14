Сигнал з Будапешта: Петер Мадяр не підтримав ідею прискореного вступу України до ЄС

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса", яка перемогла на виборах в Угорщині, Петер Мадяр виступив проти прискореного вступу України до Європейського Союзу.

"Для країни, яка перебуває у стані війни, вступ до ЄС був би неможливим", - сказав Мадяр на пресконференції у понеділок, 13 квітня, цитує його видання The Guardian .

На його думку, всі країни мають пройти однаковий процес вступу. Після того, як Україна виконає всі умови, в Угорщині буде проведено референдум щодо підтримки її членства в ЄС. Проте Мадяр не очікує, що це станеться у найближчі десять років.

Мадяр не блокуватиме €90 млрд кредиту

Мадяр також дав зрозуміти, що не має наміру блокувати в Європейському Союзі виділення 90 мільярдів євро кредиту для України. Водночас він наголосив, що Угорщина не долучиться до внесення коштів, оскільки "перебуває в дуже скрутному фінансовому становищі".

"Я бачу, що в Брюсселі тривають переговори, але це рішення вже ухвалене: Угорщина має право на виняток і залишатиметься осторонь", - сказав політик





Мадяр не планує телефонувати Путіну та Трампу

Угорський політик заявив, що хоче мати "прагматичні" відносини з Москвою й поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним, але сам дзвінок не ініціюватиме. "Якщо Володимир Путін подзвонить, я візьму слухавку", - цитує його агентство Associated Press.

"Якби ми поговорили, я міг би сказати йому, що було б добре припинити вбивства після чотирьох років і покласти край війні (проти України. - Ред.). Це, ймовірно, буде коротка телефонна розмова, і я не думаю, що він покладе край війні за моєю порадою", - сказав Мадяр.

Водночас він сподівається, що Путін незабаром буде змушений припинити війну, і підкреслив, що Україна є жертвою агресії.

Проте Угорщина, сказав лідер "Тиси", продовжить купувати російську нафту, одночасно диверсифікуючи імпорт енергоресурсів. Він також висловив сподівання, що санкції проти російської енергетики зрештою будуть скасовані: "Європа не зацікавлена ​​в тому, щоб купувати сировину за вищими цінами. Давайте не будемо стріляти собі в ногу".

Коментуючи питання щодо Сполучених Штатів, вище керівництво яких публічно підтримувало на виборах його суперника, Мадяр наголосив, що США є дуже важливим партнером, з яким Угорщині потрібні добрі відносини. Водночас він також заявив, що не телефонуватиме президенту Дональду Трампу, однак його адміністрація буде готова до розмови, якщо Білий дім звернеться до нього.



