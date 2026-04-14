Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сигнал з Будапешта: Петер Мадяр не підтримав ідею прискореного вступу України до ЄС

09:14 14.04.2026 |

---

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса", яка перемогла на виборах в Угорщині, Петер Мадяр виступив проти прискореного вступу України до Європейського Союзу.

"Для країни, яка перебуває у стані війни, вступ до ЄС був би неможливим", - сказав Мадяр на пресконференції у понеділок, 13 квітня, цитує його видання The Guardian.

На його думку, всі країни мають пройти однаковий процес вступу. Після того, як Україна виконає всі умови, в Угорщині буде проведено референдум щодо підтримки її членства в ЄС. Проте Мадяр не очікує, що це станеться у найближчі десять років.

Читайте також: Що означатиме поразка Орбана для інтересів України в ЄС


Мадяр не блокуватиме €90 млрд кредиту 

Мадяр також дав зрозуміти, що не має наміру блокувати в Європейському Союзі виділення 90 мільярдів євро кредиту для України. Водночас він наголосив, що Угорщина не долучиться до внесення коштів, оскільки "перебуває в дуже скрутному фінансовому становищі".

"Я бачу, що в Брюсселі тривають переговори, але це рішення вже ухвалене: Угорщина має право на виняток і залишатиметься осторонь", - сказав політик


Мадяр не планує телефонувати Путіну та Трампу

Угорський політик заявив, що хоче мати "прагматичні" відносини з Москвою й поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним, але сам дзвінок не ініціюватиме. "Якщо Володимир Путін подзвонить, я візьму слухавку", - цитує його агентство Associated Press.

"Якби ми поговорили, я міг би сказати йому, що було б добре припинити вбивства після чотирьох років і покласти край війні (проти України. - Ред.). Це, ймовірно, буде коротка телефонна розмова, і я не думаю, що він покладе край війні за моєю порадою", - сказав Мадяр.

Водночас він сподівається, що Путін незабаром буде змушений припинити війну, і підкреслив, що Україна є жертвою агресії.

Проте Угорщина, сказав лідер "Тиси", продовжить купувати російську нафту, одночасно диверсифікуючи імпорт енергоресурсів. Він також висловив сподівання, що санкції проти російської енергетики зрештою будуть скасовані: "Європа не зацікавлена ​​в тому, щоб купувати сировину за вищими цінами. Давайте не будемо стріляти собі в ногу".

Коментуючи питання щодо Сполучених Штатів, вище керівництво яких публічно підтримувало на виборах його суперника, Мадяр наголосив, що США є дуже важливим партнером, з яким Угорщині потрібні добрі відносини. Водночас він також заявив, що не телефонуватиме президенту Дональду Трампу, однак його адміністрація буде готова до розмови, якщо Білий дім звернеться до нього.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4372
  0,0215
 0,05
EUR
 1
 50,7520
  0,1555
 0,31

Курс обміну валют на вчора, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1942  0,00 0,01 43,7212  0,04 0,10
EUR 50,5127  0,08 0,17 51,2327  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5300  0,08 0,18 43,5800  0,10 0,23
EUR 50,9605  0,00 0,00 51,0016  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес