НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Житлові ваучери: заявки подали вже півтори тисячі родин

10:25 02.12.2025 |

Економіка

Перші 1500 родин подали заявки на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Новий компонент єВідновлення запрацював в застосунку Дія", - зазначив він.

Відсьогодні українці, які мають статус учасників бойових дій або статус осіб з інвалідністю внаслідок війни, можуть подати заяву через додаток, написав міністр у Телеграм.

"Номінал ваучера - 2 млн грн. Це реальна можливість придбати житло в безпечному регіоні, інвестувати в новобудову або спрямувати кошти на погашення іпотеки", - написав Кулеба.

Документи вручну подавати не потрібно - усі дані автоматично підтягнуться з реєстрів, зазначив він.

"Після подання заява проходить автоматичну перевірку, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією - до 30 днів", - написав міністр.

"Команда Мінрозвитку продовжує роботу над залученням коштів, щоб якомога більше українців, які втратили житло, мали змогу отримати нове. Не чекаючи репарацій від Росії", - додав він.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Бізнес