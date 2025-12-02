Фінансові новини
- 02.12.25
- 20:13
- RSS
- мапа сайту
Житлові ваучери: заявки подали вже півтори тисячі родин
10:25 02.12.2025 |
Перші 1500 родин подали заявки на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
"Новий компонент єВідновлення запрацював в застосунку Дія", - зазначив він.
Відсьогодні українці, які мають статус учасників бойових дій або статус осіб з інвалідністю внаслідок війни, можуть подати заяву через додаток, написав міністр у Телеграм.
"Номінал ваучера - 2 млн грн. Це реальна можливість придбати житло в безпечному регіоні, інвестувати в новобудову або спрямувати кошти на погашення іпотеки", - написав Кулеба.
Документи вручну подавати не потрібно - усі дані автоматично підтягнуться з реєстрів, зазначив він.
"Після подання заява проходить автоматичну перевірку, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією - до 30 днів", - написав міністр.
"Команда Мінрозвитку продовжує роботу над залученням коштів, щоб якомога більше українців, які втратили житло, мали змогу отримати нове. Не чекаючи репарацій від Росії", - додав він.
