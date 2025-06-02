Фінансові новини
- |
- 02.06.25
- |
- 11:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В РФ знищено не менше 13 літаків – ЦПД
10:18 02.06.2025 |
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив про знищення ще 13 літаків в РФ.
"Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах", - написав Коваленко в Телеграм у понеділок вранці.
При цьому від не уточнив, за який період були знищені літаки і яким чином.
Про операцію "Павутина", під час якої були атаковані принаймні чотири військові аеродроми в РФ Коваленко повідомляв у неділю вдень, але не уточнивши, скільки літаків там було знищено чи пошкоджено. "Якраз ті аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл України. І щось там сталось, буває. Господь все бачить", - написав тоді Коваленко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters дізнався, з якими пропозиціями Україна вирушила до Стамбула
|Атака на російські аеродроми: супутник зафіксував наслідки
|Кароль Навроцький переміг на президентських виборах у Польщі
|Україна з 2 червня має сплатити за ВВП-варантами $665,5 млн, але надалі наполягає на їх реструктуризації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Джерело: Вибухи біля бухти у Владивостоці - спецоперація ГУР
|ГУР, ймовірно, вразило реактивний БпЛА «Дань-М» над Чорним морем
|Келлог: питання нерозширення НАТО, включно з Україною, є предметом обговорення і занепокоєння Росії
|«Руйнують країну»: Трамп звинуватив суддів у зраді через скасування мит
|Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF
|У Кремлі відреагували на заклик Києва передати проєкт меморандуму РФ щодо припинення вогню
|Кличко заявив про політичний тиск на роботу Київради
Бізнес
|Windows 11 отримала оновлення з покращеннями для HDR та Dolby Vision
|GPT-4o від OpenAI здатна на когнітивний дисонанс — модель змінила думку про путіна під час дослідження
|CATL оголосила про прорив у технології літій-металевих батарей
|Hyundai та аеропорт Інчхон випробують роботів зі ШІ для зарядки електромобілів
|Solidigm випустила SSD рекордної ємності - 122,88 ТБ
|Instagram спричинив підвищене енергоспоживання на Android — Google радить оновити додаток
|Іспанський автовиробник Seat виготовив перші зразки батарей для електромобілів нового покоління