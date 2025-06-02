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АНАЛІТИКА

В РФ знищено не менше 13 літаків – ЦПД

 

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив про знищення ще 13 літаків в РФ.

"Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах", - написав Коваленко в Телеграм у понеділок вранці.

При цьому від не уточнив, за який період були знищені літаки і яким чином.

Про операцію "Павутина", під час якої були атаковані принаймні чотири військові аеродроми в РФ Коваленко повідомляв у неділю вдень, але не уточнивши, скільки літаків там було знищено чи пошкоджено. "Якраз ті аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл України. І щось там сталось, буває. Господь все бачить", - написав тоді Коваленко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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