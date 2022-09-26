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АНАЛІТИКА

Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS - Зеленський

Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS - Зеленський

 

Україна завдяки США вже отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Про це в ефірі американського CBS сказав президент України Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Говорячи про три найважливіші типи зброї, які завдяки США вже отримала Україна, президент згадав HIMARS, гаубиці та ЗРК NASAMS.

"Для нас було дуже важливо, щоб США продемонстрували лідерство й надали Україні системи протиповітряної оборони. Хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже зроблене, і Конгресу США. Ми отримали NASAMS, це системи протиповітряної оборони. Але. повірте мені, цього й близько не достатньо, щоб захистити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети, домівки українців", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що від надійності "закриття неба" залежить те, скільки українців наважаться повернутись додому і налагоджувати життя.

"Якщо буде безпечно - вони приїдуть, будуть працювати тут і платити податки, і в нас не буде дефіциту бюджету 5 млрд доларів. Це буде перевагою для всіх. Тому що зараз США щомісяця підтримують наш бюджет на 1,5 млрд доларів. Але якщо наші люди повернуться - а вони хочуть повертатися, вони будуть працювати тут, і США не потрібно буде давати цю підтримку", - додав Володимир Зеленський.

У середині вересня в Пентагоні повідомили, що Україна отримає перші дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS протягом наступних двох місяців.
Ключові теги: США
 

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