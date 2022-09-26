Фінансові новини
- |
- 26.09.22
- |
- 09:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS - Зеленський
08:40 26.09.2022 |
Україна завдяки США вже отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS.
Про це в ефірі американського CBS сказав президент України Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".
Говорячи про три найважливіші типи зброї, які завдяки США вже отримала Україна, президент згадав HIMARS, гаубиці та ЗРК NASAMS.
"Для нас було дуже важливо, щоб США продемонстрували лідерство й надали Україні системи протиповітряної оборони. Хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже зроблене, і Конгресу США. Ми отримали NASAMS, це системи протиповітряної оборони. Але. повірте мені, цього й близько не достатньо, щоб захистити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети, домівки українців", - сказав Зеленський.
Він пояснив, що від надійності "закриття неба" залежить те, скільки українців наважаться повернутись додому і налагоджувати життя.
"Якщо буде безпечно - вони приїдуть, будуть працювати тут і платити податки, і в нас не буде дефіциту бюджету 5 млрд доларів. Це буде перевагою для всіх. Тому що зараз США щомісяця підтримують наш бюджет на 1,5 млрд доларів. Але якщо наші люди повернуться - а вони хочуть повертатися, вони будуть працювати тут, і США не потрібно буде давати цю підтримку", - додав Володимир Зеленський.
У середині вересня в Пентагоні повідомили, що Україна отримає перші дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS протягом наступних двох місяців.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мобілізація у Росії. Що спільного між Кадировим та Собчак
|Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців - Зеленський
|Рух України до ЄС буде марафоном з великою кількістю блокпостів, - Катаріна Матернова
|Керівник САП скасував рішення прокурора про закриття справи «Роттердам+»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна повернула з полону 215 військових, серед них «азовці»
|Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну «референдуми» та мобілізація в Росії
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
|Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії
|Рада схвалила перетворення державних користувачів землі у товариства з обмеженою відповідальністю
|Референдум і ядерна бомба. Дуже коротко
|Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»
Бізнес
|Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue
|SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink