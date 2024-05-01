Тігіпко став мажоритарним акціонером вагонзаводу TransAnt в Австрії

Компанія TAS Overseas Investments Limited (Кіпр) Сергія Тігіпка стала мажоритарним власником австрійського вагонобудівного заводу TransAnt GmbH (місто Лінц). Про це свідчить виписка з офіційного торговельного реєстру Австрії.

В результаті збільшення статутного капіталу TransAnt частка TAS Overseas Investments збільшилась із 40,03% до 61,38%.

Частки партнерів TAS у TransAnt зменшились: Voestalpine Stahl GmbH - з 48,1% до 30,98%, Rail Cargo Austria AG - з 11,87% до 7,65%.

Група Тігіпка стала акціонером ТransAnt GmbH на початку 2023 року.

Його партнери - це австрійська сталеливарна компанія Voestalpine та вантажний підрозділ австрійської залізниці. До приходу Тігіпка частка Voestalpine в TransAnt становила понад 80%, а Rail Cargo Austria - трохи менш як 20%.

У ТАС казали, що спільний українсько-австрійський проєкт має стати запорукою для виходу українського заводу "Дніпровагонмаш" на ринок Євросоюзу із сучасними моделями вантажних вагонів.

У жовтні 2023 року Дніпровагонмаш відвантажив перші вагони MultiBOX, призначені для експлуатації на залізницях Євросоюзу.



