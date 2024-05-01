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АНАЛІТИКА

Президент «Енергоатома», попри обіцянки, так і не задекларував будинок тещі, де мешкає – «Схеми»

23:32 01.05.2024 |

Політика

 

 

Президент "Енергоатома" Петро Котін, попри обіцянку, так і не вказав у деклараці за 2023 рік проживання у будинку в елітному селищі під Києвом, який влітку 2023 року разом із землею придбала його теща за майже 7 млн грн - там оселився сам посадовець з родиною.

Про це пишуть "Схеми".

Раніше у розслідуванні журналістів "Схем" йшлося, що для купівлі цього майна, а також ще трьох ділянок у селі на Київщині вартістю майже мільйон гривень, родичка Котіна не мала достатніх офіційних доходів.

У письмовому коментарі "Схемам" Котін підтверджував, що відвідує цей будинок, і обіцяв відобразити це в декларації.

"У майновій декларації за 2023 рік, поданій 29 березня цього року, Петро Котін вказав, що мешкає в квартирі у Києві площею 156 квадратних метрів, яка належить його дружині.

Натомість "Схеми" з'ясували, що у червні 2023 року мати дружини Петра Котіна стала власницею житлового будинку із земельною ділянкою під Києвом, де оселився сам держпосадовець. Це двоповерховий маєток загальною площею 288 квадратних метрів, що має вихід до приватного озера, доступ до якого відкритий тільки для мешканців котеджного містечка.

Згідно з договором купівлі-продажу, будинок і земля під ним обійшлися 70-річній родичці Котіна сукупно майже у 7 мільйонів гривень. З них - 6 із половиною мільйонів за дім і 350 тисяч за землю", - зазначають розслідувачі.

Котін у коментарі "Схемам" визнавав, що дійсно користується цим будинком. "Я дійсно відвідую це помешкання і не приховую цю інформацію. Вказане мною буде зазначено у декларації, строк подання якої ще не настав", - заявив Котін в грудні 2023 року.

На запитання розслідувачів, чому посадовець так і не відобразив проживання у цьому будинку в декларації за 2023 рік, він поки не відповів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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