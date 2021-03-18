«Возмещение ущерба». Как Путин будет выжимать из Зеленского воду в Крым

Юрий Вишневский / Деловая столица

Руками крымских марионеток Путин готовит юридический и пропагандистский casus belli для марш-броска оккупантов из Крыма к Каховскому водохранилищу.

Россия начала новую пропагандистскую кампанию с требованиями к Украине о подаче воды в Крым. На этот раз оккупанты хотят создать себе некое подобие юридических обоснований в виде решений российских судов. И это говорит о том, что Кремль готовится не только к новому раунду информационной войны, но и к еще более серьезному обострению двусторонних отношений.

Что готовит Путин руками крымских марионеток

Российские пропагандистские агентства еще месяц назад, 18 февраля, сообщили о заседании в Симферополе рабочей группы по подготовке судебного иска к Украине. «Конечно, нужно апеллировать к международным институциям и именно там доказывать свою правоту. Пусть даже это займет годы», - заявил тогда спикер фейкового крымского парламента Владимир Константинов.

10 марта он озвучил новые подробности: «Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада - это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим».

Он уточнил, что в сумму иска также будут включены 50 млрд рублей, которые планирует потратить Россия на «решение проблем водообеспечения» Крымского полуострова. По его словам, среди ответчиков будет глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко, которые, как подчеркнул Константинов, «приложили много личных усилий для того, чтобы вода была перекрыта».

Вскоре он заявил, что инициирует обращение в генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела против организаторов «водной блокады» полуострова - Андрея Сенченко, Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева. Он добавил, что ответственность лежит на президентах Украины Петре Порошенко и Владимире Зеленском, и пафосно объявил: «Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей». Он вновь повторил, что «экономический ущерб исчисляется миллиардами».

16 марта новые подробности сообщил первый зам Константинова Ефим Фикс. «На следующей неделе состоится заседание рабочей группы. Мы уже подобрали юристов-международников и приступили к подготовке формирования иска. Уже сейчас можно сказать, что сумма ущерба запредельная», - сказал он. По его словам, на подготовку иска уйдет не менее месяца. «Сначала мы подадим иск в суд, обратимся в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организаторов водной блокады, а затем обратимся в международные инстанции с требованием защитить права человека, которые Украина всеми своими действиями нарушает», - заявил он.

Кто против кого и где будет судиться

Проанализировав все эти фантазии путинских марионеток, можно выделить из них три кремлевских плана.

Первый план - это иск против Украины с «запредельной суммой ущерба». Он будет подан уже через месяц в какой-то российский суд. И можно со 100%-ной гарантией утверждать, что суд этот иск удовлетворит в полном объеме. Вопрос в том, как Путин воспользуется этой бумажкой. То есть - как он будет добиваться от Зеленского «возмещения ущерба».

Второй план - это уголовное дело против Сенченко, Чубарова, Джемилева, которое возбудят следственный комитет и генпрокуратура РФ за организацию «водной блокады». Тут первейшей целью Кремля может быть внесение этих фамилий в розыскной список Интерпола.

Третий план - это обращение в разные «международные инстанции» с требованием наказать Украину. Это могут быть и судебные инстанции, и всякие другие типа Комитета по правам человека ООН. Тут самая первая задача Кремля - чтобы какая-то «международная инстанция» приняла к рассмотрению жалобу, поданную фейковым крымским парламентом. Ибо этот факт можно будет представить как «международное признание» российской оккупационной администрации.

Компоненты гибридной войны

Понятно, что все эти кремлевские планы появились в ответ на Крымскую платформу, которую Украина собирается собрать 23 августа. МИД РФ пытается сорвать это заседание и пугает, что Москва будет рассматривать участие в Крымской платформе любых стран и организаций «как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность».

Но Крымская платформа уже получила поддержку Запада. 18 марта министры иностранных дел стран Большой семерки и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступили с совместным заявлением по поводу седьмой годовщины российской оккупации Крыма. В частности, там сказано: «Мы в принципе приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму».

Поэтому Кремль будет стараться всячески дискредитировать Украину в течение тех пяти месяцев, которые остались до 23 августа. И тема «водной блокады» Крыма будет главной. Российские пропагандисты будут нагнетать в самой России и во всем мире: дескать, «водная блокада» - это геноцид, ее организаторы - террористы, украинскую власть нужно жестоко наказать и т.п.

Не исключено, что Россия на этом не остановится. Примечательно, что именно сейчас об этом заговорил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. «Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда до Украины. Херсон, Мариуполь - эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно», - заявил он в интервью «Радио Свобода».

Конечно, угроза того, что Россия попытается аннексировать еще кусок украинской территории под предлогом «водообеспечения Крыма», существует все последние семь лет. Однако именно сейчас мы видим, что Путин руками крымских марионеток готовит юридический и пропагандистский casus belli. В самом деле, повод для войны не обязательно должен заключаться в каком-то инциденте на Перекопском перешейке. Путин может воспользоваться как поводом состряпанным на скорую руку решением российского суда.

Как может ответить Украина

Насколько активно Россия будет педалировать тему воды для Крыма - это будет зависеть от многих других факторов. В частности, от внутренней ситуации в самой России: Путину может понадобиться «маленькая победоносная война».

Также это будет напрямую зависеть от ситуации в переговорном процессе по Донбассу. Если Путин захочет надавить на Зеленского и попугать его, то в качестве угрозы может быть использовано не только обострение на фронте на Донбассе, но и марш-бросок оккупантов с территории Крыма к Каховскому водохранилищу с целью взять под российский контроль Северо-Крымский канал.

И еще это будет зависеть от способности Киева воспользоваться нынешней ситуацией (особенно теми угрозами, которые исходят из Кремля) для налаживания теснейших союзнических отношений с Вашингтоном. Зеленскому необходимо жертвовать чем и кем угодно, даже Коломойским, но добиваться скорейших переговоров с Джо Байденом о предоставлении Украине статуса Major non-NATO ally - основного союзника вне НАТО.

