The Show Must Go UN. Как Владимир Зеленский в ООН предложил на экспорт хорошее впечатление

Сергей Ильченко / Деловая столица Выступление президента Украины на 75-й сессии Генассамблеи ООН было превосходно поставлено как шоу. Правда, реальных идей, готовых воплотиться в конкретные дела, в нем не видно, но это не столь уж и важно. Нет, все-таки у пандемии есть и положительные стороны! Выступления лидеров - не только Зеленского, а, вообще всех, представляемые в записях, позволяют превратить их в род искусства. Этой возможностью Зе-команда воспользовалась по полной программе. Сначала на экране, под бодрую игру рояля - и, похоже, одним пальцем, закрутилась зеленая мишура. Затем она сложилась в логотип "In time Ukraine", а следом - в надпись: "Зе! Президент. Слуга народу", музыка смолкла, и действие перенеслось в зал Генассамблеи ООН, где представитель Украины что-то говорил о прениях. И, наконец, свершилось главное: на экране возник Он. Один из лучших лидеров современного мира по версии Андрея Ермака, а не дурачок какой-нибудь, и, разумеется, не лох, по Его собственному утверждению. О чем говорил Зеленский Один из самых влиятельных людей в мире (по версии Юлии Мендель) записал видеообращение к Генассамблее в спокойном стиле, не перебегая с желтого на синее и обратно по сцене, пол которой выкрашен в цвета флага Украины, как это было на День Независимости, а просто стоя на фоне государственных символов. Эта статичность, а также отсутствие музыкального фона в ходе выступления несколько ухудшило его динамику, с точки зрения шоу, но, вместе с тем, придало ему оттенок солидной классики. Мощно двигая бровями, что, несомненно, оценил бы покойный Леонид Брежнев, и чему мы тоже поаплодируем, Владимир Зеленский сообщил следующее: * Украина была, есть и будет надежным партнером ООН, несмотря даже на то, что её разделяют с ООН тысячи километров, а реалии 2020 года похожи на сценарий апокалиптического блокбастера; * 75 лет назад все тоже обстояло непросто. Человечество пережило страшную войну, но 24-го октября 1945 года на конференции в Сан-Франциско страны-основательницы ООН, среди которых была и Украина (входившая в тот момент в состав СССР и управляемая из Кремля, о чем Зеленский не упомянул), "отвергли все противоречия и объединились, чтобы вместе построить лучший мир". * Существенную роль в этом сыграла и ООН, но в настоящее время ее эффективность существенно снизилась, а механизмы международного права дают сбои. Примером этого является тот факт, что Россия, будучи постоянным членом СБ ООН, аннексировала украинский Крым и уже седьмой год осуществляет агрессию на Донбассе. Отсутствие механизмов, позволяющих разрешить эту ситуацию, обесценивает деятельность Совбеза. Это ставит на повестку дня вопрос о необходимости реформирования ООН, которая должна получить инструмент, способный противостоять злоупотреблениям правом вето и статусом постоянного члена СБ. Украина готова активно поддержать такие реформы. * За последний год Украине удалось достичь на Донбассе некоторых успехов: разблокировать диалог, восстановить встречи лидеров стран нормандского формата, достичь "существенного прогресса" во взаимном освобождении удерживаемых лиц. С 27 июля начался режим прекращения огня, который (хоть и систематически срывается - авт.) дает надежду на достижение стабильной тишины, что крайне необходимо для продолжения "движения на пути к миру". Следующими шагами на этом пути должен стать вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение Украине полного контроля над государственной границей и восстановление ее территориальной целостности. Зеленский также анонсировал две инициативы, с которыми Украина намерена выступить в ООН: * Создание международной "Крымской платформы" с целью "совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова". Прозвучал также призыв поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополе, Украина", которая будет вынесена на рассмотрение Генассамблеи до конца года. * Создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. * И, наконец, была упомянута пандемия COVID-19, её экономические последствия, включая "снижение качества жизни миллиардов людей, рост угрозы голода для миллионов" и готовность Украины "внести свой вклад в обеспечение, в том числе продовольственной, безопасности человечества". Собственно, это все. О чем Зеленский умолчал Часть выступления Зеленского, посвященная российской агрессии, во многом повторила его спич годичной давности. Новыми были упоминания о реформе ООН, об успехах, достигнутых, якобы, в ходе переговоров, о пандемии, а также предложения о создании двух новых структур. Все это, в сумме, должно было создать впечатление активной деятельности президента Украины за прошедший год. Надо также отметить, что по сравнению с 2019 годом Зеленский, выступая, держался заметно увереннее. Отчасти, вероятно, потому, что выступление отсняли в студии, но отчасти и войдя в свою новую роль. Вот только сыграть президента Украины, и быть им - вещи разные. Насколько же Зеленскому удается второе - и, вообще, каково реальное состояние дел в Украине и вокруг неё? Успехи на переговорах по Донбассу, упомянутые Зеленским в своем в выступлении, на деле выглядят до неприличия скромно. Ничего кроме самого факта их возобновления предъявить, увы, нечего. Хуже того - все, что происходит на этих возобновленных переговорах более всего напоминает последовательную, шаг за шагом, капитуляцию Украины. При этом, Россия не пошла, и, очевидно, не намерена идти впредь ни на какие уступки украинской стороне. Безусловно капитулянтским является и тандем двух политических реликтов, 86-летнего Леонида Кравчука и 87-летнего Витольда Фокина, которыми Зеленский заменил 81-летнего Кучму - вероятно, как слишком юного, пылкого и энергичного. О капитулянтском настрое свидетельствуют все их предложения, ясно демонстрирующие, что глава украинской делегации и его зам по-прежнему ощущают себя в УССР и в рядах КПСС. И если по отношению к ним еще возможна скидка на возраст, то ответственность за их назначение и его последствия целиком лежит на Зеленском. Многое говорит и о том, что не служивший в армии уклонист от призыва Зеленский гораздо больше боится воюющих и способных противостоять российской агрессии ВСУ, чем самих агрессоров. Об этом свидетельствует, к примеру, приказ сдать личное оружие, полученный перед приездом Зеленского в Херсонскую область для наблюдения за командно-штабными учениями "Объединенные усилия-2020" всеми офицерами, которые, так или иначе, могли контактировать с ним. Это также иллюстрирует и разницу между реальными рейтингами Зеленского, как в Украине в целом, так и в армии, и тем, что рисует ему перед выборами информационная прислуга "Слуг народ". Похоже, что от 73% поддержки "президента Голобородько" остались только рожки да ножки. И, чтобы пережить региональные выборы, "слугам" нужно, во-первых, грести под свою крышу всех, кто имеет хотя бы малейший шанс на победу, уже независимо от их взглядов, лишь бы они не поддерживали тех, в ком Зеленский видит самых опасных своих врагов - а это, в первую очередь, патриоты Украины и сторонники последовательного противостояния московскому напору, а во-вторых, демонстрировать хоть какие-то успехи, если не в самой Украине, то в Нью-Йорке, откуда это можно ретранслировать на Украину. На создание видимости таких успехов и формирование очередной версии образа Голобородько, в редакции 2020 года, и было направлено упоминание о "следующих шагах", которыми должны стать вывод из ОРДЛО незаконных формирований и восстановление контроля над госграницей Украины. Должны-то они должны, но ни малейших предпосылок для реализации этих планов в обозримом будущем нет. Зато налицо все больше и больше признаков готовящейся масштабной капитуляции - в частности, подготовка украинской стороной возобновления подачи воды в Крым, по Северо-Крымскому каналу. На этом тему переговорных успехов, якобы достигнутых Зеленским и его командой, можно считать исчерпанной. Крайне спорным является и заявление о готовности Украины "внести свой вклад в обеспечение, в том числе продовольственной, безопасности человечества". Бюджетная яма, которую правительство Гончарука передало правительству Шмыгаля, не мельчает. Идет закручивание налоговых гаек, и иных резервов не видно. Гайки же затянуты до предела, за которым легко может случиться срыв резьбы. С учетом общемировой ситуации, даже оптимистические варианты прогнозов для Украины трудно назвать благоприятными. Нас ждет сложная зима, рост цен на газ, а следом за ним и на все подряд, и очень неясные перспективы весной. Иными словами, Украина сама стоит на краю пропасти и может, уже в ближайшее время, остро нуждаться в помощи, в том числе и продовольственной - где уж тут спасать человечество. Но эти обвалы если и случатся, то уже после выборов, к которым Зеленскому и его "слугам" нужно подойти, произведя на внешних наблюдателей, а также на своих возможных избирателей наилучшее впечатление, и получив максимум влияния на местах - или, хотя бы, максимально подорвав позиции своих самых опасных конкурентов. И, потому, Зеленский все-таки затронул тему экономики, сверкнув, как голым задом, великими планами, но уклонившись от конкретики. Остаются две инициативы, озвученные в его выступлении: международная "Крымская платформа" и международная же структура по противодействию дезинформации и пропаганде, со штаб-квартирой в Киеве. Обе они производят впечатление экспромтов, родившихся, что вполне вероятно, уже в ходе записи выступления. Ничего удивительного - какой же актер в жанре стендап не умеет импровизировать? Идея "Крымской платформы" представляется абсолютно неразработанной, к тому же вступающей в явное противоречие с нарастающей сдачей украинских позиций. Вполне вероятно, что, будучи создана, такая площадка станет в итоге фабрикой гнилых компромиссов. Инициатива на ней будет безраздельно принадлежать России, а для оправдания де-факто примирения с аннексией станут использоваться рассуждения о "гуманитарных проблемах населения полуострова" которые Москве и Киеву нужно решать совместно. Антидезинформационная структура, базирующаяся на Киев, также представляется бесперспективной. Точнее, она, вне всякого сомнения была бы очень перспективна как лично для Зеленского, так и для его партии, которые, выступив инициаторами ее создания, могли бы затем использовать такую структуру в качестве зонтика, прикрывая ей собственные дезинформационные операции. Направленные в первую очередь против их политических противников внутри Украины - а, как уже было сказано, патриоты, и сторонники жесткого противостояния Москве находятся в этом списке на первом месте. Что же касается борьбы с российской дезинформацией, на которую такая структура, если судить по общему контексту выступления Зеленского, должна быть заточена, то это, скажем прямо, едва ли возможно. Слишком много российских друзей и деловых партнеров, а также собственных шоу-проектов президента Украины попало бы в этом случае под удар. Впрочем, аудитория, в том числе и лидеры стран Запада, к которым Зеленский адресовался в первую очередь, не вникала в такие подробности. Ее роль свелась к роли обычной публики, смотрящей шоу с элементами НЛП, где ключевые фразы: "борьба с пропагандой", "международный орган", "деоккупация Крыма", "реформирование ООН" и т.п. не несут никаких реальных смыслов, а произносятся в расчете на рефлекторный эмоциональный отклик. Из этих кирпичиков и должен был сложиться позитивный образ Владимира Зеленского, талантливо играющего роль президента Украины - и не более того. Все то, что случится после окончания такого выступления, к сценическому образу прямого отношения не имеет. Важно лишь, чтобы шоу хорошо продавалось.