Высылка российских дипломатов: в Кишиневе ждут ответа Москвы

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии в понедельник, 29 мая, объявило персонами нон-грата пятерых российских дипломатов. В течение 72 часов они должны покинуть страну. В посольстве России в Кишиневе эту информацию подтвердили. Президент Молдавии Игорь Додон назвал на своей странице в соцсетях решение МИДЕИ "возмутительным жестом", который он осуждает "самым категоричным образом". Опрошенные DW эксперты пытаются понять, с чем связан демарш МИДЕИ и как на него ответит Россия.

Высылаются за шпионаж?

По информации молдавских СМИ, в числе персон, объявленных нон-грата, помощник военного атташе посольства РФ в Кишиневе Александр Грудин. Предположительно, именно с ним связан скандал, разгоревшийся в Молдавии после задержания 17 марта по подозрению в шпионаже в пользу России бывшего депутата парламента Юрия Болбочану. По данным прокуратуры, экс-депутат долгое время сотрудничал с российским "офицером под прикрытием", передавая ему "информацию в ущерб Республики Молдова".

Экс-директор службы информации и безопасности (СИБ) Анатолий Плугару в интервью DW высказал предположение, что просто так дипломатов не высылают, даже, если очень хотят досадить другой стороне: "В ответ на любые возможные претензии должны быть предъявлены факты". Эксперт заметил, что по куцей информации МИДЕИ сложно делать реальные выводы, но если речь идет действительно о шпионаже, то это серьезный прокол российских спецслужб. "Скандала можно было избежать, например, без лишнего шума организовав обмен информацией между нашими и российскими спецслужбами", - считает бывший глава молдавской СИБ.

30 мая стало известно, что Молдавию должны покинуть первый секретарь посольства РФ Ринат Андержанов, а также военный атташе Игорь Довбня. 2 марта он принял участие в церемонии, посвященной официальному приднестровскому памятному "Дню начала широкомасштабного отражения агрессии Молдовы против Приднестровья". Участие Довбни в этом мероприятии вызвало недовольство Минобороны Молдавии. Имена еще двух российских дипломатов, объявленных персонами нон-грата, пока не оглашены.

"Из-за комплекса вопросов"

Исполнительный директор Центра стратегических исследований и политического консалтинга POLITICON, бывший посол Молдавии в РФ Анатолий Цэрану отметил в беседе с DW, что причиной высылки дипломатов может быть не только шпионский скандал, но целый комплекс вопросов: "Молдавских чиновников задерживали на российской границе, Москва обратилась в Интерпол по поводу розыска Плахотнюка".

Влад Плахотнюк.

9 марта российскому послу в Кишиневе была передана нота, где содержались претензии по поводу "неправомерного обращения" сотрудников спецслужб РФ с молдавскими политиками при их въезде в Российскую Федерацию. В документе говорилось также о давлении, оказываемом спецслужбами РФ на "одного из высокопоставленных чиновников". В экспертом сообществе и СМИ предполагают, что речь идет о председателе правящей Демпартии, олигархе Владе Плахотнюке, которого действительно разыскивал Интерпол.

Политический аналитик Зураб Тодуа убежден, что высылка дипломатов последовала после возвращения Плахотнюка из Вашингтона. "Не думаю, что это простое совпадение", - заявил Тодуа. В середине мая Плахотнюк несколько дней пробыл в США. По данным молдавских информагентств, он встречался там с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Бриджит Бринк, другими представителями Госдепартамента и Конгресса США. Эту поездку организовали две американские пиар-компании, работающие с Демпартией.

На брифинге в Кишиневе 30 мая премьер-министр Павел Филип опроверг предположения относительно политической подоплеки высылки российских дипломатов, подчеркнув, что "спецслужбами была получена информация", и власти "предприняли стандартную процедуру, объявив дипломатов персонами нон-грата". Филат выразил также надежду, что "отношения с Россией останутся конструктивными, в первую очередь, в плане развития экономики и положения наших мигрантов в РФ".

Будут санкции со стороны России

"Скорее всего, за высылкой дипломатов последуют санкции со стороны России", - прогнозирует в интервью DW Зураб Тодуа. Он видит в действиях Кишинева экономические, политические и другие риски: "Тем более это скажется на проблеме приднестровского урегулирования, где Россия играет огромную роль".

Официальной реакции Москвы на решение молдавского МИДЕИ пока нет. Местные СМИ тиражируют слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой: "Ситуация парадоксальная, но показательная - очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии".

Для главы комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева происходящее "очень похоже на продолжающуюся борьбу между президентской и правительственной ветвями власти". Президента Игоря Додона считают пророссийским политиком, в то время как правительство позиционирует себя проевропейским.

В комментарии "Интерфаксу" замминистра иностранных дел России Григорий Карасин назвал высылку российских дипломатов "грубой провокацией" и пообещал, что "ответ, конечно, последует, он будет достаточно жестким".