Мікрофінансові організації України: умови, технології, вимоги та перевірка надійності

09:55 12.11.2025 |

Прес-релізи

 

Сегмент мікрофінансування, що сформувався на початку 2010-х, з 2020 року регулюється НБУ — це означає посилений нагляд за небанківськими установами та обов’язкове розкриття повної вартості кредиту (ПВК) за уніфікованою методикою. На ринок весь час виходять нові мфо з повністю цифровими процесами: дистанційна ідентифікація через BankID НБУ або КЕП, автоматизований скоринг, електронний договір і миттєве зарахування коштів на картку. Акційні ставки 0%/0,01% для першого кредиту можливі лише як промо та не підміняють реальний APR/ПВК, що має бути чітко вказано в рекламі й на сайті. Законом встановлено верхню межу денної ставки — не більш як 1% на добу; за порушення передбачені санкції регулятора. Базові вимоги до позичальника залишаються стандартними: паспорт/ID-картка, РНОКПП, власна картка українського банку та чинний мобільний номер; ідентифікація — дистанційно, договір — електронний і юридично чинний. Ліміти для нових клієнтів найчастіше стартують у діапазоні 1 000–8 000 грн на 14–30 днів із можливістю пролонгації. Для повторних клієнтів окремі компанії пропонують більші суми (до 30–100 тис. грн) на строк 6–24 місяці. Рішення про видачу ухвалює скорингова система на підставі анкетних даних, кредитної історії та поточного боргового навантаження: обіцянки «майже 100% схвалень» є некоректним маркетингом, адже відмови можливі з об’єктивних причин ризику.


Як обрати надійного кредитора: перевірка ліцензії, прозорість умов, відповідальність

Перший крок — перевірити наявність установи у відповідних реєстрах і переліках НБУ для небанківського ринку. Далі — уважно вивчити публічний договір, правила, політику конфіденційності та реквізити на офіційному сайті; прозорий калькулятор має показувати кінцеву суму «до сплати», APR/ПВК, комісії, вартість прострочення й умови пролонгації без «сірого» дрібного шрифту. Звертайте увагу на критерії до позичальника (вік, резидентність, канали ідентифікації) та чесне розкриття ризиків. Пам’ятайте: електронний договір прирівнюється до паперового; у разі невиконання зобов’язань можливі штрафні санкції в межах закону, передача боргу на стягнення, суд/виконавчий напис і негативний запис у бюро кредитних історій. Відповідальне користування передбачає дотримання строків, а за потреби — своєчасну пролонгацію згідно з договором. Обираючи «нові МФО, керуйтеся простим правилом: ліцензія, прозорість, зрозумілий розрахунок повної вартості та тверезе оцінювання власних можливостей.
 

