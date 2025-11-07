СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок

STRUM: підписка, що безперебійно живить 12-ту бригаду «Азов»

STRUM - це проста щомісячна підтримка, яка перетворює ваш внесок на зв'язок, БПЛА, оптику та інші критично важливі ресурси.

Що таке СТРУМ і чому це працює

СТРУМ - підписка безперебійного живлення 12-ої бригади спецпризначення «Азов» НГУ. Коли фронт змінюється щодня, разові збори не завжди встигають за терміновими потребами. Регулярні надходження дають змогу планувати закупівлі наперед, реагувати швидко та тримати фокус на головному - роботі підрозділів.

СТРУМ живить Азов не гаслами, а стабільністю: передбачуваний бюджет = менше прогалин у постачанні.

Як оформити підписку STRUM?

Оберіть зручну суму щомісячного донату; Заповніть контакти та підтвердіть лист на пошті - підписка активується; Керуйте в кабінеті: змінюйте суму, ставте паузу чи скасовуйте в будь-який момент; Запрошуйте друзів реферальним посиланням - кожен новий учасник посилює бригаду.

На що йдуть кошти