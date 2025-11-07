Авторизация

СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок

08:56 07.11.2025 |

Прес-релізи

STRUM: підписка, що безперебійно живить 12-ту бригаду «Азов»

STRUM - це проста щомісячна підтримка, яка перетворює ваш внесок на зв'язок, БПЛА, оптику та інші критично важливі ресурси.




Що таке СТРУМ і чому це працює

СТРУМ - підписка безперебійного живлення 12-ої бригади спецпризначення «Азов» НГУ. Коли фронт змінюється щодня, разові збори не завжди встигають за терміновими потребами. Регулярні надходження дають змогу планувати закупівлі наперед, реагувати швидко та тримати фокус на головному - роботі підрозділів.
СТРУМ живить Азов не гаслами, а стабільністю: передбачуваний бюджет = менше прогалин у постачанні.



Як оформити підписку STRUM?

  1. Оберіть зручну суму щомісячного донату;
  2. Заповніть контакти та підтвердіть лист на пошті - підписка активується;
  3. Керуйте в кабінеті: змінюйте суму, ставте паузу чи скасовуйте в будь-який момент;
  4. Запрошуйте друзів реферальним посиланням - кожен новий учасник посилює бригаду.


На що йдуть кошти

  • Засоби зв'язку: рації, антени, кабелі, конектори;

  • Спорядження: елементи захисту, лазерні цілевказівники, глушники, магазини, приклади;
  • БПЛА: розвідувальні квадрокоптери, FPV-дрони, «крила», наземні платформи;
  • Автотранспорт і спецтехніка: автомобілі, запчастини, розхідники;
  • Оптика: приціли, ПНБ, тепловізори, бусолі, біноклі;
  • Електроніка: резервне живлення, комп'ютерна техніка, екрани, носії;

    • Кожен місяць СТРУМ закриває нагальні запити підрозділів без очікування завершення зборів.


    Чим підписка СТРУМ відрізняється від разових зборів?

  • Стабільність: передбачувані надходження = планові закупівлі без зривів;
  • Швидкість: реагування «тут і зараз» - без запуску нових зборів;
  • Контроль: ваш кабінет, історія переказів, щомісячні звіти від команди;
  • Спільнота: закриті оновлення, подкасти, навчальні події, пропозиції партнерів;
  • Винагороди: мерч і бонуси за рівнем підписки - подяка за вашу сталість;


    • «Азов» - підрозділ сили, досвіду та традицій

    «Азов» воює на найгарячіших ділянках фронту, змінює хід подій і робить це максимально зібрано - зі збереженням життя бійців і увагою до деталей. Саме тому підрозділу критично важливі зв'язок, оптика, дрони, транспорт і електроніка. СТРУМ забезпечує безперебійність цих категорій і допомагає бригаді тримати темп.

    Регулярність - це сила. Один ваш невеликий внесок щомісяця перетворюється на значну перевагу для підрозділу.


    Де стежити за звітами та новинами?

    Звіти приходять на пошту підписникам і публікуються в медіа «АЗОВ.ONE». Детальніше - на сайті strum.azov.one.

    СТРУМ - це не витрата, а інвестиція в обороноздатність: прозоро, керовано й без пауз. Ваша підписка дає «Азову» час і інструменти, коли вони потрібні найбільше.

    Готові долучитися до спільноти, що живить 12-ту бригаду безперебійно? Оберіть свою суму і підключайте STRUM - це 30 секунд, які працюватимуть на користь наступні місяці.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9900  0,07 0,17 42,0200  0,07 0,17
EUR 48,3900  0,12 0,25 48,4200  0,09 0,20

