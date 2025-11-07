СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок

STRUM: підписка, що безперебійно живить 12-ту бригаду «Азов»
STRUM - це проста щомісячна підтримка, яка перетворює ваш внесок на зв'язок, БПЛА, оптику та інші критично важливі ресурси.
Що таке СТРУМ і чому це працює
СТРУМ - підписка безперебійного живлення 12-ої бригади спецпризначення «Азов» НГУ. Коли фронт змінюється щодня, разові збори не завжди встигають за терміновими потребами. Регулярні надходження дають змогу планувати закупівлі наперед, реагувати швидко та тримати фокус на головному - роботі підрозділів.
СТРУМ живить Азов не гаслами, а стабільністю: передбачуваний бюджет = менше прогалин у постачанні.
Як оформити підписку STRUM?
- Оберіть зручну суму щомісячного донату;
- Заповніть контакти та підтвердіть лист на пошті - підписка активується;
- Керуйте в кабінеті: змінюйте суму, ставте паузу чи скасовуйте в будь-який момент;
- Запрошуйте друзів реферальним посиланням - кожен новий учасник посилює бригаду.
На що йдуть кошти
-
Засоби зв'язку: рації, антени, кабелі, конектори;
- Спорядження: елементи захисту, лазерні цілевказівники, глушники, магазини, приклади;
- БПЛА: розвідувальні квадрокоптери, FPV-дрони, «крила», наземні платформи;
- Автотранспорт і спецтехніка: автомобілі, запчастини, розхідники;
- Оптика: приціли, ПНБ, тепловізори, бусолі, біноклі;
- Електроніка: резервне живлення, комп'ютерна техніка, екрани, носії;
Кожен місяць СТРУМ закриває нагальні запити підрозділів без очікування завершення зборів.
Чим підписка СТРУМ відрізняється від разових зборів?
- Стабільність: передбачувані надходження = планові закупівлі без зривів;
- Швидкість: реагування «тут і зараз» - без запуску нових зборів;
- Контроль: ваш кабінет, історія переказів, щомісячні звіти від команди;
- Спільнота: закриті оновлення, подкасти, навчальні події, пропозиції партнерів;
- Винагороди: мерч і бонуси за рівнем підписки - подяка за вашу сталість;
«Азов» - підрозділ сили, досвіду та традицій
«Азов» воює на найгарячіших ділянках фронту, змінює хід подій і робить це максимально зібрано - зі збереженням життя бійців і увагою до деталей. Саме тому підрозділу критично важливі зв'язок, оптика, дрони, транспорт і електроніка. СТРУМ забезпечує безперебійність цих категорій і допомагає бригаді тримати темп.
Регулярність - це сила. Один ваш невеликий внесок щомісяця перетворюється на значну перевагу для підрозділу.
Де стежити за звітами та новинами?
Звіти приходять на пошту підписникам і публікуються в медіа «АЗОВ.ONE». Детальніше - на сайті strum.azov.one.
СТРУМ - це не витрата, а інвестиція в обороноздатність: прозоро, керовано й без пауз. Ваша підписка дає «Азову» час і інструменти, коли вони потрібні найбільше.
Готові долучитися до спільноти, що живить 12-ту бригаду безперебійно? Оберіть свою суму і підключайте STRUM - це 30 секунд, які працюватимуть на користь наступні місяці.