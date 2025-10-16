Клієнти Приват24 зможуть користуватися мобільним банком без сплати за мобільний інтернет

15 мільйонів клієнтів Приват24 першими в Україні зможуть користуватися мобільним банком та не платити за використаний під час банкінгу мобільний інтернет. Мати доступ до всіх функцій Приват24 абсолютно безкоштовно, не витрачаючи мегабайти інтернету, зможуть всі клієнти на території України, які є абонентами Vodafone та lifecell.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, завдяки співпраці найбільшого банку з провідними мобільними операторами ми надаємо безперешкодний доступ до мобільного банку всім клієнтам, і в першу чергу тим, хто найбільш потребує - військовим, навіть коли не вистачає метрів інтернету та відсутні кошти на балансі.

Також доступ до Приват24 без наявності доступного балансу мобільного інтернету дозволить без обмежень провести необхідні операції - поповнити мобільний, переказати кошти, оплатити комуналку тощо.