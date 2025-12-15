Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

СБУ вперше підірвала російську субмарину підводними дронами Sub Sea Baby у Новоросійську. ВIДЕО

17:29 15.12.2025 |

Україна

Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська. Уперше в історії підірвано російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" підводними дронами Sub Sea Baby.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.


Деталі спецоперації

"Вперше в історії підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО - Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу", - йдеться у повідомленні.

На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.

Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України. 
За матеріалами: Цензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2451
  0,0515
 0,12
EUR
 1
 49,6549
  0,1871
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9382  0,07 0,16 42,4764  0,01 0,01
EUR 49,2289  0,03 0,06 49,8889  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,13 0,31 42,1000  0,11 0,26
EUR 49,4835  0,07 0,14 49,5135  0,05 0,09

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес