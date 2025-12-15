СБУ вперше підірвала російську субмарину підводними дронами Sub Sea Baby у Новоросійську. ВIДЕО

Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська. Уперше в історії підірвано російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" підводними дронами Sub Sea Baby.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.



Деталі спецоперації

"Вперше в історії підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО - Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу", - йдеться у повідомленні.

На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.

Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.