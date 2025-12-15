Фінансові новини
СБУ вперше підірвала російську субмарину підводними дронами Sub Sea Baby у Новоросійську. ВIДЕО
17:29 15.12.2025
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Деталі спецоперації
"Вперше в історії підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО - Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу", - йдеться у повідомленні.
На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.
Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.
