Киев попал в двадцатку лучших городов для ритейлеров

Согласно ежегодному исследованию How Global Is The Business of Retail, европейские города стали самым популярным направлением среди международных ритейлеров для расширения своего присутствия: в 2016 году здесь открылись 43% новых брендов. Об этом сообщают аналитики компании CBRE.

Киев расположился на 13 месте в рейтинге: в 2016 году на рынок вышли 25 новых брендов в сравнении с 12 в 2015 году.

Гонконг сохраняет свои позиции как наиболее привлекательный город для ритейлеров: в 2016 году здесь открылось 87 новых брендов. Следующий - Лондон, который стал вторым по количеству новых ритейлеров: в 2016 году свои первые магазины в Лондоне открыли 65 международных брендов.

За Лондоном расположился Дубай, где на рынок вышли 59 новых брендов. Четвертое место - Доха (58 брендов). Пятерку самых популярных городов мира среди ритейлеров замыкает Токио (48 новых брендов).