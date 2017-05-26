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Киев попал в двадцатку лучших городов для ритейлеров
15:45 26.05.2017 |
Согласно ежегодному исследованию How Global Is The Business of Retail, европейские города стали самым популярным направлением среди международных ритейлеров для расширения своего присутствия: в 2016 году здесь открылись 43% новых брендов. Об этом сообщают аналитики компании CBRE.
Киев расположился на 13 месте в рейтинге: в 2016 году на рынок вышли 25 новых брендов в сравнении с 12 в 2015 году.
Гонконг сохраняет свои позиции как наиболее привлекательный город для ритейлеров: в 2016 году здесь открылось 87 новых брендов. Следующий - Лондон, который стал вторым по количеству новых ритейлеров: в 2016 году свои первые магазины в Лондоне открыли 65 международных брендов.
За Лондоном расположился Дубай, где на рынок вышли 59 новых брендов. Четвертое место - Доха (58 брендов). Пятерку самых популярных городов мира среди ритейлеров замыкает Токио (48 новых брендов).
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