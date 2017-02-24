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В Киеве больше не будут делать ямочный ремонт дорог
17:18 24.02.2017 |
В Киеве решили больше не делать ямочный ремонт, а восстанавливать порытие с помощью среднего ремонта.
«На сегодня вместо ямочного ремонта проводится текущий средний ремонт. Это ямочный ремонт на всю улицу одним навесом. Таким образом, сделан мост Патона прошлого года, улица Ярославов Вал и еще 44 объекта», - сказал гендиректор «Киевавтодора» Александр Густелев.
Он также отметил, что ни одна из столичных дорог, на которых «Киевавтодор» проводил ремонтные работы в 2015-м и 2016-м годах, не стала объектом гарантийного ремонта.
«За прошедшие два года мы построили и отремонтировали много объектов по городу Киеву. Несколько месяцев назад жители очень радовались, что отремонтировали такие важные крупные магистрали, как проспект Победы, ул. Гетьмана, ул. Саперно-Слободская и многие другие. Только за 2016 год мы отремонтировали 84 объекта. И хочу ответственно заявить: на сегодняшний день ни один из объектов, которые ремонтировались в 2015 и 2016 годах, не стал объектом гарантийного ремонта, где появились ямы или какие-то недостатки», - отметил Александр Густелев.
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