В декабре 2016 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26634 грн. за 1 кв. м. По сравнению с сентябрем, средняя цена домов увеличилась на 0,8%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,6% до 994 долл. США/кв. м. (±3,7%).

Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве

Относительно декабря 2015 года, цены на дома в Киеве в гривнах повысились на 1,4%, а в долларах уменьшились на 12,4%. Индекс роста в гривнах составил 1,01, в долларах - 0,88.

Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 16,5% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» домов в Киеве на 0,8% выше средней цены сентября и составляет 26648 грн. за 1 кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 2,5%, 994 долл. США/кв. м.В 20% домов высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 44863 грн. за кв.м (1674 долл./кв. м.), а в 20% домов низкого ценового сегмента - 13052 грн./кв.м (487 долл./кв. м.). Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по Киеву составил 3,4.

В национальной валюте, уменьшение средних цен наблюдалось в Голосеевском (4,1%) и Днепровском (0,3%) районах. В остальных районах - рост, от 0,3% в Деснянском до 5,1% в Святошинском. В долларовом эквиваленте, увеличилась средняя стоимость в Святошинском районе - на 1,5%, в остальных районах зафиксировано снижение средних цен от 0,3% до 7,3%.



Представленные к продаже дома по районам Киева, декабрь 2016 г.

Район Кол-во, ед. Ср. пл., кв.м. Ср. цена дома, грн Цена, грн/кв.м Изм. в, % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в, % В целом по Киеву 1256 238 6 322 917 26 634 0,8 235 930 994 -2,6 Голосеевский 157 251 7 179 734 29 482 -4,1 267 901 1 100 -7,3 Дарницкий 447 234 6 029 942 25 120 1,1 224 998 937 -2,3 Деснянский 23 238 4 770 257 20 624 0,3 177 995 770 -3,1 Днепровский 87 152 3 408 411 23 003 -0,3 127 180 858 -3,6 Оболонский 84 254 5 771 581 22 692 3,1 215 357 847 -0,4 Печерский 9 408 19 215 600 49 788 0,6 717 000 1 858 -2,8 Подольский 102 260 7 554 578 31 498 3,2 281 887 1 175 -0,3 Святошинский 101 201 4 509 829 23 017 5,1 168 277 859 1,5 Соломенский 162 257 6 854 802 28 031 0,8 255 776 1 046 -2,6 Шевченковский 84 279 8 552 892 31 988 2,3 319 138 1 194 -1,1

Предложение

Количество выставленных на продажу частных домов, в декабре 2016 г. по сравнению с сентябрем, увеличилось на 21,9% до 1256 объектов. Объем предложения домов в общей площади и денежном выражении повысился на 22,9% и 21,8% соответственно.

Динамика количества предложения домов в Киеве

Относительно декабря 2015 года, количество домов выросло на 29,9%. Индекс роста составил 1,3.

Структура представленных к продаже домов в Киеве

Наибольшее количество домов в Киеве в декабре предлагалось в Дарницком районе (35%). В Соломенском - 13%, в Голосеевском - 12%, в Подольском и Святошинском - по 8%, в Днепровском, Оболонском и Шевченковском - по 7%. Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Деснянском (2%) и Печерском (1%) районах.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 42% и 250-500 кв. м - 30%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 20% и свыше 500 кв. м - 8%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. и от 100 до 200 тыс. долл. - по 28%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 17%, от 300 до 500 тыс. долл. - 16% и от 500 тыс. долл. - 11%.