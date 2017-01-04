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Обзор рынка частных домов Киева: октябрь – декабрь 2016 г.
22:53 03.01.2017 |
В декабре 2016 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26634 грн. за 1 кв. м. По сравнению с сентябрем, средняя цена домов увеличилась на 0,8%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,6% до 994 долл. США/кв. м. (±3,7%).
Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве
Относительно декабря 2015 года, цены на дома в Киеве в гривнах повысились на 1,4%, а в долларах уменьшились на 12,4%. Индекс роста в гривнах составил 1,01, в долларах - 0,88.
Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 16,5% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» домов в Киеве на 0,8% выше средней цены сентября и составляет 26648 грн. за 1 кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 2,5%, 994 долл. США/кв. м.В 20% домов высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 44863 грн. за кв.м (1674 долл./кв. м.), а в 20% домов низкого ценового сегмента - 13052 грн./кв.м (487 долл./кв. м.). Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по Киеву составил 3,4.
В национальной валюте, уменьшение средних цен наблюдалось в Голосеевском (4,1%) и Днепровском (0,3%) районах. В остальных районах - рост, от 0,3% в Деснянском до 5,1% в Святошинском. В долларовом эквиваленте, увеличилась средняя стоимость в Святошинском районе - на 1,5%, в остальных районах зафиксировано снижение средних цен от 0,3% до 7,3%.
Представленные к продаже дома по районам Киева, декабрь 2016 г.
|
Район
|
Кол-во, ед.
|
Ср. пл., кв.м.
|
Ср. цена дома, грн
|
Цена, грн/кв.м
|
Изм. в, %
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм. в, %
|
В целом по Киеву
|
1256
|
238
|
6 322 917
|
26 634
|
0,8
|
235 930
|
994
|
-2,6
|
Голосеевский
|
157
|
251
|
7 179 734
|
29 482
|
-4,1
|
267 901
|
1 100
|
-7,3
|
Дарницкий
|
447
|
234
|
6 029 942
|
25 120
|
1,1
|
224 998
|
937
|
-2,3
|
Деснянский
|
23
|
238
|
4 770 257
|
20 624
|
0,3
|
177 995
|
770
|
-3,1
|
Днепровский
|
87
|
152
|
3 408 411
|
23 003
|
-0,3
|
127 180
|
858
|
-3,6
|
Оболонский
|
84
|
254
|
5 771 581
|
22 692
|
3,1
|
215 357
|
847
|
-0,4
|
Печерский
|
9
|
408
|
19 215 600
|
49 788
|
0,6
|
717 000
|
1 858
|
-2,8
|
Подольский
|
102
|
260
|
7 554 578
|
31 498
|
3,2
|
281 887
|
1 175
|
-0,3
|
Святошинский
|
101
|
201
|
4 509 829
|
23 017
|
5,1
|
168 277
|
859
|
1,5
|
Соломенский
|
162
|
257
|
6 854 802
|
28 031
|
0,8
|
255 776
|
1 046
|
-2,6
|
Шевченковский
|
84
|
279
|
8 552 892
|
31 988
|
2,3
|
319 138
|
1 194
|
-1,1
Предложение
Количество выставленных на продажу частных домов, в декабре 2016 г. по сравнению с сентябрем, увеличилось на 21,9% до 1256 объектов. Объем предложения домов в общей площади и денежном выражении повысился на 22,9% и 21,8% соответственно.
Динамика количества предложения домов в Киеве
Относительно декабря 2015 года, количество домов выросло на 29,9%. Индекс роста составил 1,3.
Структура представленных к продаже домов в Киеве
Наибольшее количество домов в Киеве в декабре предлагалось в Дарницком районе (35%). В Соломенском - 13%, в Голосеевском - 12%, в Подольском и Святошинском - по 8%, в Днепровском, Оболонском и Шевченковском - по 7%. Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Деснянском (2%) и Печерском (1%) районах.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 42% и 250-500 кв. м - 30%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 20% и свыше 500 кв. м - 8%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. и от 100 до 200 тыс. долл. - по 28%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 17%, от 300 до 500 тыс. долл. - 16% и от 500 тыс. долл. - 11%.
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