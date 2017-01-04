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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: декабрь 2016 г.

22:10 03.01.2017 |

Киев

 

В декабре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1308 долл. США/кв. м, относительно ноября средняя цена уменьшилась на 0,7%. В национальной валюте в течение месяца средние показатели уменьшились также на 0,7% - до 35060 грн./кв.м. (±1,5%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

 

Относительно декабря 2015 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в гривнах повысилась - на 0,5%, а в долларах понизилась - на 13,7%.

Индекс роста в гривнах составил 1,01, в долларах 0,88.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно ноября средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 1,2% до 19993 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента уменьшилась на 0,9% до 61506 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились на 1,2% до 746 долл. США/кв. м, в «дорогом» уменьшились на 0,9% до 2295 долл./кв. м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,08.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

 

С декабря 2015 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 2%, а в «дешевом» уменьшились - на 0,8%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 10,5%, в «дешевом» - на 11,5%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, декабрь 2016 г.

Расположение

Кол-во

К-во

Квартир

Ср. общ

пл, м2

Ср.цена,грн

Ср.цена,

грн/м2

Изм.

грн%

Ср.цена,$

Ср.цена,

$/м2

Изм.$,%

В целом по Киеву

22410

69

2 583 001

35 060

-0,7

96 375

1 308

-0,7

Левый берег

7068

65

1 796 297

27 363

-0,1

67 022

1 021

-0,1


1-комн.

2263

43

1 190 833

27 776

0,0

44 431

1 036

0,0


2-комн.

2129

62

1 766 469

27 981

0,2

65 908

1 044

0,2


3-комн.

2298

83

2 261 046

26 643

-0,5

84 363

994

-0,5


4-комн.

378

105

2 763 699

25 798

-0,8

103 117

963

-0,8

Правый берег

10804

66

2 189 758

32 013

-0,4

81 702

1 194

-0,4


1-комн.

3349

42

1 297 180

30 779

-0,4

48 398

1 148

-0,4


2-комн.

3509

62

2 082 687

32 648

0,3

77 707

1 218

0,3


3-комн.

3374

85

2 840 205

32 030

-1,3

105 972

1 195

-1,3


4-комн.

572

115

4 235 816

35 245

-0,3

158 047

1 315

-0,3

Центр

4538

85

4 744 528

54 303

-1,5

177 024

2 026

-1,5


1-комн.

907

48

2 302 935

48 207

-4,2

85 921

1 799

-4,3


2-комн.

1569

70

3 889 972

54 741

-1,4

145 140

2 042

-1,4


3-комн.

1624

105

6 078 326

57 105

0,1

226 789

2 131

0,1


4-комн.

438

144

7 916 300

54 971

-1,9

295 377

2 051

-1,9

За прошлый месяц средние цены уменьшились во всех районах - от 0,04% в Подольском районе, до 3,1% в Голосеевском районе.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, декабрь 2016 г.

 Район

Кол-во

комнат

К-во

квартир

Ср.общ

пл., кв.м

Ср.цена,

грн

Ср. цена,

грн/м2

Изм. в

грн.,%

Ср. цена, $

Ср. цена,

$/м2

Изм.

в $,%

В целом по Киеву

22410

69

2 583 001

35 060

-0,7

96 375

1 308

-0,7


1-комн.

6519

43

1 400 196

32 161

-0,9

52 242

1 200

-0,9


2-комн.

7207

64

2 382 729

36 079

-0,6

88 902

1 346

-0,6


3-комн.

7296

89

3 378 555

35 915

-0,7

126 058

1 340

-0,7


4-комн.

1388

122

4 996 329

38 897

-0,8

186 424

1 451

-0,9

Голосеевский

2568

69

2 462 708

34 095

-3,1

91 886

1 272

-3,1


1-комн.

876

44

1 357 078

30 670

-6,3

50 634

1 144

-6,3


2-комн.

832

66

2 408 328

35 603

-1,7

89 855

1 328

-1,7


3-комн.

720

92

3 356 951

35 543

-2,8

125 252

1 326

-2,8


4-комн.

140

127

5 105 005

39 121

4,0

190 485

1 460

4,0

Дарницкий

3356

69

1 985 004

28 374

-0,1

74 062

1 059

-0,1


1-комн.

1125

44

1 264 330

28 238

0,1

47 173

1 054

0,1


2-комн.

987

67

1 997 662

29 218

0,3

74 534

1 090

0,3


3-комн.

1064

90

2 546 635

27 905

-0,5

95 019

1 041

-0,5


4-комн.

180

111

3 099 952

27 370

-1,8

115 658

1 021

-1,8

Деснянский

1418

61

1 392 713

23 453

-0,3

51 964

875

-0,3


1-комн.

450

39

970 725

24 830

-0,6

36 219

926

-0,6


2-комн.

347

57

1 386 961

24 545

-0,2

51 749

916

-0,2


3-комн.

535

77

1 674 091

22 013

-0,1

62 463

821

-0,1


4-комн.

86

90

1 873 569

20 795

-0,3

69 909

776

-0,3

Днепровский

2294

62

1 769 698

28 302

-0,2

66 030

1 056

-0,2


1-комн.

688

42

1 214 620

28 948

0,0

45 319

1 080

0,0


2-комн.

795

59

1 645 087

27 944

0,1

61 380

1 043

0,1


3-комн.

699

79

2 275 573

28 264

-0,7

84 904

1 055

-0,7


4-комн.

112

106

2 906 783

27 112

-0,1

108 459

1 012

-0,1

Оболонский

1630

67

2 570 021

36 047

-0,5

95 890

1 345

-0,5


1-комн.

482

40

1 473 394

35 666

0,0

54 973

1 331

0,0


2-комн.

450

61

2 281 739

35 790

0,5

85 130

1 335

0,5


3-комн.

589

84

3 272 118

36 072

-1,6

122 087

1 346

-1,6


4-комн.

109

116

4 815 583

38 653

-0,1

179 686

1 442

-0,1

Печерский

3020

84

4 868 163

55 784

-1,8

181 635

2 081

-1,8


1-комн.

650

47

2 325 348

48 796

-3,6

86 757

1 821

-3,6


2-комн.

1056

70

4 032 076

56 415

-1,7

150 441

2 105

-1,7


3-комн.

1043

106

6 396 448

59 023

-0,1

238 655

2 202

-0,1


4-комн.

271

145

8 343 212

57 621

-2,7

311 308

2 150

-2,7

Подольский

1400

64

2 001 376

30 322

-0,04

74 675

1 131

-0,04


1-комн.

446

41

1 132 276

27 880

-0,6

42 247

1 040

-0,6


2-комн.

500

65

2 079 352

31 273

1,1

77 583

1 167

1,1


3-комн.

401

82

2 590 283

31 038

-1,0

96 649

1 158

-1,0


4-комн.

53

108

4 123 616

36 474

1,2

153 858

1 361

1,2

Святошинский

1723

62

1 683 144

26 994

-0,9

62 799

1 007

-0,9


1-комн.

532

40

1 106 219

27 526

-1,1

41 273

1 027

-1,1


2-комн.

506

59

1 621 196

27 013

-0,6

60 489

1 008

-0,6


3-комн.

569

78

2 093 237

26 673

-1,1

78 100

995

-1,1


4-комн.

116

99

2 587 687

26 041

-0,4

96 549

972

-0,4

Соломенский

2309

67

2 153 471

31 253

-0,2

80 349

1 166

-0,2


1-комн.

648

42

1 359 803

31 548

0,0

50 734

1 177

0,0


2-комн.

788

60

1 942 011

31 079

-0,2

72 461

1 160

-0,2


3-комн.

769

87

2 756 230

30 808

-0,8

102 839

1 149

-0,8


4-комн.

104

123

4 243 906

34 020

2,2

158 343

1 269

2,2

Шевченковский

2692

76

3 454 399

43 238

-0,8

128 889

1 613

-0,8


1-комн.

622

44

1 684 744

37 791

0,2

62 858

1 410

0,2


2-комн.

946

64

2 888 821

43 715

-0,8

107 788

1 631

-0,8


3-комн.

907

96

4 508 247

45 309

-0,9

168 211

1 691

-1,0


4-комн.

217

135

6 587 681

48 111

-1,6

245 798

1 795

-1,6

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в декабре увеличилось на 2,7% относительно ноября и составило 22410 квартир. Объем предложения вырос в общей площади на 3%, в долларовом выражении - на 2,2%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

 

Относительно декабря 2015 года количество квартир возросло на 24,2%.

Индекс роста составил 1,24.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,6% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 7,6% ниже средней цены ноября и составляет 32653 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - ниже на 7,6%, 1218 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра понизилась на 0,7%, и составила 1122 дол. США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 32% от общего количества, в Центре Киева - 20%. Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 2,2%, на Правом берегу - на 3,3% и в Центре Киева - на 2,1%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 29%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные -33% и 4-х комнатные - 6%.

По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 3%, двухкомнатных - на 1,9%, трехкомнатных - на 2,8%, и четырехкомнатных - на 5,1%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 15%. В Печерском - 14%, Голосеевском и Шевченковском - по 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10% в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском - 7%, в Деснянском и в Подольском районах - по 6%.

Наибольшее увеличение предложения наблюдалось в Шевченковском (на 8,6%) и в Оболонском (на 5,5%) районах. Уменьшение - в Голосеевском на 0,6%. В остальных районах рост числа квартир составил от 0,1% до 2,9%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 6%.
 

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09:31 Фон­до­вые ин­дек­сы Азии рас­тут в сре­ду, дол­лар до­ро­жа­ет к иене и ста­би­лен в па­ре с ев­ро

08:06 Фью­черсы на зо­ло­то по­до­ро­жа­ли во вре­мя ази­ат­ских тор­гов

07:47 Ры­нок ак­ций США за­крыл­ся ро­стом, Dow Jones при­ба­вил 0,60%

03.01 НБУ и Мин­фин уже­сто­чи­ли тре­бо­ва­ния к ано­ним­но­сти за­явок участ­ни­ков пер­вич­ных аук­ци­о­нов ОВГЗ

03.01 Дол­лар укреп­ля­ет­ся к ев­ро и иене в ожи­да­нии стат­дан­ных из США

03.01 Стра­хов­щи­ки уве­ли­чи­ли сбор пре­мий по "Зе­ле­ной карте" на 20,2% до 944,2 млн гри­вен за 11 ме­ся­цев

03.01 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на уровне 381,9 млрд гри­вен, бан­ки уве­ли­чи­ли на 65,1 млрд гри­вен до 255,5 млрд гри­вен 30 де­каб­ря

03.01 НБУ про­дал 30 де­каб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 28 449 млн гри­вен

03.01 Сбор в 2% при по­куп­ке на­лич­ной ва­лю­ты утра­тил си­лу - НБУ

03.01 Курс бит­кой­на впер­вые с 2013г пре­вы­сил от­мет­ку в $1000

03.01 ФГВФЛ бу­дет вы­пла­чи­вать ком­пен­са­ции физ­ли­цам-пред­при­ни­ма­те­лям

03.01 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР вы­рос­ли по ито­гам пер­вых тор­гов 2017 го­да на по­зи­тив­ных стат­дан­ных из Ки­тая

03.01 НБУ с 4 ян­ва­ря сни­зил пре­дель­ную сум­му рас­че­тов на­лич­ны­ми с уча­сти­ем физи­че­ских лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн

03.01 Це­ны на зо­ло­то рас­тут в пред­две­рии ки­тай­ско­го но­во­го го­да

03.01 Курс дол­ла­ра США опус­ка­ет­ся в хо­де ази­ат­ских тор­гов от­но­си­тель­но ос­нов­ных ми­ро­вых ва­лют

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09:25 Це­ны на нефть сла­бо вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся по­сле об­ва­ла во втор­ник, Brent у $55,9

09:21 Об­щий госдолг в но­яб­ре со­кра­тил­ся на 1,2% до $67,5 млрд

08:06 Фью­черсы на зо­ло­то по­до­ро­жа­ли во вре­мя ази­ат­ских тор­гов

03.01 Та­мо­жен­ные сбо­ры в гос­бюд­жет вы­рос­ли на 16% до 235 млрд гри­вен в 2016

03.01 Ав­то­про­да­жи в Укра­ине в 2016 го­ду уве­ли­чи­лись на 41%

03.01 Нефть по­до­ро­жа­ла до мак­си­му­ма за пол­то­ра го­да, Brent тор­гу­ет­ся вы­ше $58 за бар­рель

03.01 "Ар­се­лор Мит­тал Кри­вой Рог", "Каргилл" и "АДМ Трей­динг Украина" по­лу­чи­ли наи­боль­ший объ­ем воз­ме­ще­ния НДС в де­каб­ре

03.01 Ав­то­газ не за­ме­тил ак­циз­ных из­ме­не­ний

03.01 Роз­нич­ные це­ны на топ­ли­во вы­рос­ли в боль­шин­стве се­тей

03.01 Остат­ки средств на сче­тах Госказ­на­чей­ства Укра­и­ны в де­каб­ре сни­зи­лись по­чти вдвое

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10:37 До­ро­гой Крым. Во что об­хо­дит­ся Рос­сии борь­ба с энер­ге­ти­че­ским апо­ка­лип­си­сом

09:50 Ford пе­ре­ду­мал стро­ить за­вод в Мек­си­ке по­сле кри­ти­ки Трам­па

09:43 Что по­про­сит Лу­ка­шен­ко за под­пи­са­ние Та­мо­жен­но­го ко­дек­са ЕАЭС

08:58 На Ку­бе впер­вые на­ла­жен вы­пуск но­ут­бу­ков и план­ше­тов

08:50 Пол Рай­ан пе­ре­из­бран спи­ке­ром Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей кон­грес­са США

08:31 В Тур­ции на три ме­ся­ца про­дли­ли чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние

08:22 Ки­тай вло­жит свы­ше $115 млрд в раз­ви­тие же­лез­ных до­рог в 2017 го­ду

08:17 В Ки­тае пла­ни­ру­ют со­кра­тить вре­мя про­хож­де­ния то­ва­ров через та­мож­ню

03.01 Ки­тай ввел но­вые огра­ни­че­ния на по­куп­ку ва­лю­ты

03.01 Ка­кие за­ко­ны Оба­мы рес­пуб­ли­кан­цы хо­тят от­ме­нить

03.01 Ки­тай на­чал пря­мое гру­зо­вое же­лез­но­до­рож­ное со­об­ще­ние с Бри­та­ни­ей

03.01 Трамп пред­ло­жил кан­ди­да­ту­ру кри­ти­ка Ки­тая Ро­бер­та Лай­тай­зе­ра на пост торг­пре­да США

03.01 Но­вые лю­би­мые джи­ха­ди­сты Рос­сии: "Талибан"

03.01 Уро­вень ин­фля­ции в Ве­не­су­э­ле по ито­гам го­да пре­вы­сил 500%

03.01 Объ­ем внеш­не­го дол­га Ки­тая на ко­нец сен­тяб­ря со­ста­вил $1,43 трлн

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03.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ок­тябрь – де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ок­тябрь – де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: де­кабрь 2016 г.

03.01 "Первичка" в Ки­е­ве в де­каб­ре-2016 по­де­ше­ве­ла на 1,3% - экс­пер­ты

29.12 Стан­цию мет­ро "Петровка" хо­тят пе­ре­име­но­вать

28.12 Клич­ко за­ве­рил, что про­ве­рять квар­ти­ран­тов в Ки­е­ве не бу­дут

22.12 Ки­ев­со­вет от­ка­зы­ва­ет­ся от­ме­нять за­прет на ноч­ную про­да­жу спирт­но­го

20.12 Ки­ев­со­вет обя­за­ли от­ме­нить за­прет на про­да­жу ал­ко­го­ля но­чью

16.12 Про­езд по но­во­му мо­сту через Днепр в Ки­е­ве мо­гут сде­лать плат­ным

14.12 "Ланет" на­ме­рен с 1 ян­ва­ря от­клю­чить те­ле­ка­на­лы круп­ней­ших ме­диа­групп

14.12 НБУ про­гно­зи­ру­ет даль­ней­шее па­де­ние цен на жи­лье в Ки­е­ве

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял гор­бюд­жет-2017 с до­хо­да­ми 38,238 млрд гри­вен и рас­хо­да­ми 38,240 млрд гри­вен

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял про­грам­му со­ц­эко­но­мраз­ви­тия-2017 с рас­ход­ной ча­стью 10,04 млрд гри­вен

09.12 Про­ект "Воз­душ­но­го экспресса" хо­тят "разморозить"

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30.12 Ка­б­мин на­зна­чил гос­сек­ре­та­рем Ми­но­бо­ро­ны дей­ству­ю­ще­го зам­ми­ни­стра Дуб­ля­на

28.12 Гон­та­ре­ва за­де­кла­ри­ро­ва­ла 52,6 млн гри­вен за про­да­жу сво­ей до­ли в ICU

28.12 За рас­крут­ку те­мы при­ми­ре­ния с РФ пла­тят от 500 $ до 1000 $

27.12 Не­по­топ­ля­е­мый Кис­син­джер. На­сколь­ко за­раз­на пу­ти­но­фи­лия от­ца чел­ноч­ной ди­пло­ма­тии

27.12 Во­ло­ди­мир Кістіон: "У 2017-2018 році ми ма­ти­ме­мо нор­мальні українські дороги"

26.12 В си­ту­ації з го­ло­су­ван­ням у Рад­безі ООН що­до Ізраїлю не бу­ло хо­ро­шо­го рішен­ня

23.12 В Ра­де за­кон­чи­лось по­след­нее в 2016г пле­нар­ное за­се­да­ние, в сле­ду­ю­щий раз нар­де­пы со­бе­рут­ся 17 ян­ва­ря

23.12 Смо­жет ли Ко­ло­мой­ский по­ссо­рить власть

23.12 Ко­ло­мой­ский про­ком­мен­ти­ро­вал на­цио­на­ли­за­цию "ПриватБанка"

22.12 Ка­ко­вы пер­спек­ти­вы де­ла Охен­дов­ско­го

22.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла гос­сек­ре­та­рем Мин­фи­на Ка­пи­ну­са

22.12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

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09:50 Ford пе­ре­ду­мал стро­ить за­вод в Мек­си­ке по­сле кри­ти­ки Трам­па

08:41 Но­вый но­ут­бук Lenovo ThinkPad X1 Yoga ра­бо­та­ет без под­за­ряд­ки до 16 ча­сов

03.01 Microsoft пред­ла­га­ет ис­поль­зо­вать си­сте­мы до­пол­нен­ной ре­аль­но­сти для по­ис­ка ве­щей

03.01 Кон­цепт но­во­го Infiniti QX50 по­лу­чил си­сте­му ав­то­ном­но­го управ­ле­ния

30.12 Samsung пред­ста­ви­ла кон­ди­ци­о­нер, ко­то­рый не даст про­сту­дить­ся

30.12 Volvo впер­вые уста­но­ви­ла в ав­то­мо­биль "Скайп"

29.12 Amazon па­тен­ту­ет скла­ды-ди­ри­жаб­ли

29.12 Смарт­фон Gionee M2017 сто­ит от $1000

29.12 Глав­ный ин­же­нер Lamborghini под­твер­дил ги­брид­ный крос­со­вер

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

28.12 Уче­ные из Стэн­форд­ско­го уни­вер­си­те­та смог­ли из­го­то­вить са­мые тон­кие про­во­да в ми­рее

28.12 США об­ви­ни­ли тро­их ки­тай­ских трей­де­ров во взло­ме юр­фирм

28.12 Panasonic ин­ве­сти­ру­ет бо­лее 256 млн дол­ла­ров в пред­при­я­тие Tesla по вы­пус­ку сол­неч­ных ба­та­рей

28.12 Volkswagen при­об­рел фир­му PayByPhone для осво­е­ния удоб­ных форм опла­ты пар­ков­ки

27.12 Мощ­ность за­ряд­ных стан­ций Tesla Supercharger бу­дет мно­го­крат­но уве­ли­че­на

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29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

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НБУ с 4 ян­ва­ря сни­зил пре­дель­ную сум­му рас­че­тов на­лич­ны­ми с уча­сти­ем физи­че­ских лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн

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