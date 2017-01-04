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Топливно-энергетический комплекс
Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: декабрь 2016 г.
22:10 03.01.2017 |
В декабре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1308 долл. США/кв. м, относительно ноября средняя цена уменьшилась на 0,7%. В национальной валюте в течение месяца средние показатели уменьшились также на 0,7% - до 35060 грн./кв.м. (±1,5%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно декабря 2015 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в гривнах повысилась - на 0,5%, а в долларах понизилась - на 13,7%.
Индекс роста в гривнах составил 1,01, в долларах 0,88.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно ноября средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 1,2% до 19993 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента уменьшилась на 0,9% до 61506 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились на 1,2% до 746 долл. США/кв. м, в «дорогом» уменьшились на 0,9% до 2295 долл./кв. м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,08.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
С декабря 2015 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 2%, а в «дешевом» уменьшились - на 0,8%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 10,5%, в «дешевом» - на 11,5%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, декабрь 2016 г.
|
Расположение
|
Кол-во
|
К-во
Квартир
|
Ср. общ
пл, м2
|
Ср.цена,грн
|
Ср.цена,
грн/м2
|
Изм.
грн%
|
Ср.цена,$
|
Ср.цена,
$/м2
|
Изм.$,%
|
В целом по Киеву
|
22410
|
69
|
2 583 001
|
35 060
|
-0,7
|
96 375
|
1 308
|
-0,7
|
Левый берег
|
7068
|
65
|
1 796 297
|
27 363
|
-0,1
|
67 022
|
1 021
|
-0,1
|
|
1-комн.
|
2263
|
43
|
1 190 833
|
27 776
|
0,0
|
44 431
|
1 036
|
0,0
|
|
2-комн.
|
2129
|
62
|
1 766 469
|
27 981
|
0,2
|
65 908
|
1 044
|
0,2
|
|
3-комн.
|
2298
|
83
|
2 261 046
|
26 643
|
-0,5
|
84 363
|
994
|
-0,5
|
|
4-комн.
|
378
|
105
|
2 763 699
|
25 798
|
-0,8
|
103 117
|
963
|
-0,8
|
Правый берег
|
10804
|
66
|
2 189 758
|
32 013
|
-0,4
|
81 702
|
1 194
|
-0,4
|
|
1-комн.
|
3349
|
42
|
1 297 180
|
30 779
|
-0,4
|
48 398
|
1 148
|
-0,4
|
|
2-комн.
|
3509
|
62
|
2 082 687
|
32 648
|
0,3
|
77 707
|
1 218
|
0,3
|
|
3-комн.
|
3374
|
85
|
2 840 205
|
32 030
|
-1,3
|
105 972
|
1 195
|
-1,3
|
|
4-комн.
|
572
|
115
|
4 235 816
|
35 245
|
-0,3
|
158 047
|
1 315
|
-0,3
|
Центр
|
4538
|
85
|
4 744 528
|
54 303
|
-1,5
|
177 024
|
2 026
|
-1,5
|
|
1-комн.
|
907
|
48
|
2 302 935
|
48 207
|
-4,2
|
85 921
|
1 799
|
-4,3
|
|
2-комн.
|
1569
|
70
|
3 889 972
|
54 741
|
-1,4
|
145 140
|
2 042
|
-1,4
|
|
3-комн.
|
1624
|
105
|
6 078 326
|
57 105
|
0,1
|
226 789
|
2 131
|
0,1
|
|
4-комн.
|
438
|
144
|
7 916 300
|
54 971
|
-1,9
|
295 377
|
2 051
|
-1,9
За прошлый месяц средние цены уменьшились во всех районах - от 0,04% в Подольском районе, до 3,1% в Голосеевском районе.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, декабрь 2016 г.
|
Район
|
Кол-во
комнат
|
К-во
квартир
|
Ср.общ
пл., кв.м
|
Ср.цена,
грн
|
Ср. цена,
грн/м2
|
Изм. в
грн.,%
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена,
$/м2
|
Изм.
в $,%
|
В целом по Киеву
|
22410
|
69
|
2 583 001
|
35 060
|
-0,7
|
96 375
|
1 308
|
-0,7
|
|
1-комн.
|
6519
|
43
|
1 400 196
|
32 161
|
-0,9
|
52 242
|
1 200
|
-0,9
|
|
2-комн.
|
7207
|
64
|
2 382 729
|
36 079
|
-0,6
|
88 902
|
1 346
|
-0,6
|
|
3-комн.
|
7296
|
89
|
3 378 555
|
35 915
|
-0,7
|
126 058
|
1 340
|
-0,7
|
|
4-комн.
|
1388
|
122
|
4 996 329
|
38 897
|
-0,8
|
186 424
|
1 451
|
-0,9
|
Голосеевский
|
2568
|
69
|
2 462 708
|
34 095
|
-3,1
|
91 886
|
1 272
|
-3,1
|
|
1-комн.
|
876
|
44
|
1 357 078
|
30 670
|
-6,3
|
50 634
|
1 144
|
-6,3
|
|
2-комн.
|
832
|
66
|
2 408 328
|
35 603
|
-1,7
|
89 855
|
1 328
|
-1,7
|
|
3-комн.
|
720
|
92
|
3 356 951
|
35 543
|
-2,8
|
125 252
|
1 326
|
-2,8
|
|
4-комн.
|
140
|
127
|
5 105 005
|
39 121
|
4,0
|
190 485
|
1 460
|
4,0
|
Дарницкий
|
3356
|
69
|
1 985 004
|
28 374
|
-0,1
|
74 062
|
1 059
|
-0,1
|
|
1-комн.
|
1125
|
44
|
1 264 330
|
28 238
|
0,1
|
47 173
|
1 054
|
0,1
|
|
2-комн.
|
987
|
67
|
1 997 662
|
29 218
|
0,3
|
74 534
|
1 090
|
0,3
|
|
3-комн.
|
1064
|
90
|
2 546 635
|
27 905
|
-0,5
|
95 019
|
1 041
|
-0,5
|
|
4-комн.
|
180
|
111
|
3 099 952
|
27 370
|
-1,8
|
115 658
|
1 021
|
-1,8
|
Деснянский
|
1418
|
61
|
1 392 713
|
23 453
|
-0,3
|
51 964
|
875
|
-0,3
|
|
1-комн.
|
450
|
39
|
970 725
|
24 830
|
-0,6
|
36 219
|
926
|
-0,6
|
|
2-комн.
|
347
|
57
|
1 386 961
|
24 545
|
-0,2
|
51 749
|
916
|
-0,2
|
|
3-комн.
|
535
|
77
|
1 674 091
|
22 013
|
-0,1
|
62 463
|
821
|
-0,1
|
|
4-комн.
|
86
|
90
|
1 873 569
|
20 795
|
-0,3
|
69 909
|
776
|
-0,3
|
Днепровский
|
2294
|
62
|
1 769 698
|
28 302
|
-0,2
|
66 030
|
1 056
|
-0,2
|
|
1-комн.
|
688
|
42
|
1 214 620
|
28 948
|
0,0
|
45 319
|
1 080
|
0,0
|
|
2-комн.
|
795
|
59
|
1 645 087
|
27 944
|
0,1
|
61 380
|
1 043
|
0,1
|
|
3-комн.
|
699
|
79
|
2 275 573
|
28 264
|
-0,7
|
84 904
|
1 055
|
-0,7
|
|
4-комн.
|
112
|
106
|
2 906 783
|
27 112
|
-0,1
|
108 459
|
1 012
|
-0,1
|
Оболонский
|
1630
|
67
|
2 570 021
|
36 047
|
-0,5
|
95 890
|
1 345
|
-0,5
|
|
1-комн.
|
482
|
40
|
1 473 394
|
35 666
|
0,0
|
54 973
|
1 331
|
0,0
|
|
2-комн.
|
450
|
61
|
2 281 739
|
35 790
|
0,5
|
85 130
|
1 335
|
0,5
|
|
3-комн.
|
589
|
84
|
3 272 118
|
36 072
|
-1,6
|
122 087
|
1 346
|
-1,6
|
|
4-комн.
|
109
|
116
|
4 815 583
|
38 653
|
-0,1
|
179 686
|
1 442
|
-0,1
|
Печерский
|
3020
|
84
|
4 868 163
|
55 784
|
-1,8
|
181 635
|
2 081
|
-1,8
|
|
1-комн.
|
650
|
47
|
2 325 348
|
48 796
|
-3,6
|
86 757
|
1 821
|
-3,6
|
|
2-комн.
|
1056
|
70
|
4 032 076
|
56 415
|
-1,7
|
150 441
|
2 105
|
-1,7
|
|
3-комн.
|
1043
|
106
|
6 396 448
|
59 023
|
-0,1
|
238 655
|
2 202
|
-0,1
|
|
4-комн.
|
271
|
145
|
8 343 212
|
57 621
|
-2,7
|
311 308
|
2 150
|
-2,7
|
Подольский
|
1400
|
64
|
2 001 376
|
30 322
|
-0,04
|
74 675
|
1 131
|
-0,04
|
|
1-комн.
|
446
|
41
|
1 132 276
|
27 880
|
-0,6
|
42 247
|
1 040
|
-0,6
|
|
2-комн.
|
500
|
65
|
2 079 352
|
31 273
|
1,1
|
77 583
|
1 167
|
1,1
|
|
3-комн.
|
401
|
82
|
2 590 283
|
31 038
|
-1,0
|
96 649
|
1 158
|
-1,0
|
|
4-комн.
|
53
|
108
|
4 123 616
|
36 474
|
1,2
|
153 858
|
1 361
|
1,2
|
Святошинский
|
1723
|
62
|
1 683 144
|
26 994
|
-0,9
|
62 799
|
1 007
|
-0,9
|
|
1-комн.
|
532
|
40
|
1 106 219
|
27 526
|
-1,1
|
41 273
|
1 027
|
-1,1
|
|
2-комн.
|
506
|
59
|
1 621 196
|
27 013
|
-0,6
|
60 489
|
1 008
|
-0,6
|
|
3-комн.
|
569
|
78
|
2 093 237
|
26 673
|
-1,1
|
78 100
|
995
|
-1,1
|
|
4-комн.
|
116
|
99
|
2 587 687
|
26 041
|
-0,4
|
96 549
|
972
|
-0,4
|
Соломенский
|
2309
|
67
|
2 153 471
|
31 253
|
-0,2
|
80 349
|
1 166
|
-0,2
|
|
1-комн.
|
648
|
42
|
1 359 803
|
31 548
|
0,0
|
50 734
|
1 177
|
0,0
|
|
2-комн.
|
788
|
60
|
1 942 011
|
31 079
|
-0,2
|
72 461
|
1 160
|
-0,2
|
|
3-комн.
|
769
|
87
|
2 756 230
|
30 808
|
-0,8
|
102 839
|
1 149
|
-0,8
|
|
4-комн.
|
104
|
123
|
4 243 906
|
34 020
|
2,2
|
158 343
|
1 269
|
2,2
|
Шевченковский
|
2692
|
76
|
3 454 399
|
43 238
|
-0,8
|
128 889
|
1 613
|
-0,8
|
|
1-комн.
|
622
|
44
|
1 684 744
|
37 791
|
0,2
|
62 858
|
1 410
|
0,2
|
|
2-комн.
|
946
|
64
|
2 888 821
|
43 715
|
-0,8
|
107 788
|
1 631
|
-0,8
|
|
3-комн.
|
907
|
96
|
4 508 247
|
45 309
|
-0,9
|
168 211
|
1 691
|
-1,0
|
|
4-комн.
|
217
|
135
|
6 587 681
|
48 111
|
-1,6
|
245 798
|
1 795
|
-1,6
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в декабре увеличилось на 2,7% относительно ноября и составило 22410 квартир. Объем предложения вырос в общей площади на 3%, в долларовом выражении - на 2,2%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно декабря 2015 года количество квартир возросло на 24,2%.
Индекс роста составил 1,24.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,6% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 7,6% ниже средней цены ноября и составляет 32653 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - ниже на 7,6%, 1218 долл. США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра понизилась на 0,7%, и составила 1122 дол. США/кв.м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 32% от общего количества, в Центре Киева - 20%. Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 2,2%, на Правом берегу - на 3,3% и в Центре Киева - на 2,1%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 29%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные -33% и 4-х комнатные - 6%.
По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 3%, двухкомнатных - на 1,9%, трехкомнатных - на 2,8%, и четырехкомнатных - на 5,1%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 15%. В Печерском - 14%, Голосеевском и Шевченковском - по 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10% в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском - 7%, в Деснянском и в Подольском районах - по 6%.
Наибольшее увеличение предложения наблюдалось в Шевченковском (на 8,6%) и в Оболонском (на 5,5%) районах. Уменьшение - в Голосеевском на 0,6%. В остальных районах рост числа квартир составил от 0,1% до 2,9%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 6%.
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