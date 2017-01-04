В декабре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1308 долл. США/кв. м, относительно ноября средняя цена уменьшилась на 0,7%. В национальной валюте в течение месяца средние показатели уменьшились также на 0,7% - до 35060 грн./кв.м. (±1,5%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Относительно декабря 2015 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в гривнах повысилась - на 0,5%, а в долларах понизилась - на 13,7%.

Индекс роста в гривнах составил 1,01, в долларах 0,88.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно ноября средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 1,2% до 19993 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента уменьшилась на 0,9% до 61506 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились на 1,2% до 746 долл. США/кв. м, в «дорогом» уменьшились на 0,9% до 2295 долл./кв. м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,08.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

С декабря 2015 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 2%, а в «дешевом» уменьшились - на 0,8%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 10,5%, в «дешевом» - на 11,5%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, декабрь 2016 г.

Расположение Кол-во К-во Квартир Ср. общ пл, м2 Ср.цена,грн Ср.цена, грн/м2 Изм. грн% Ср.цена,$ Ср.цена, $/м2 Изм.$,% В целом по Киеву 22410 69 2 583 001 35 060 -0,7 96 375 1 308 -0,7 Левый берег 7068 65 1 796 297 27 363 -0,1 67 022 1 021 -0,1

1-комн. 2263 43 1 190 833 27 776 0,0 44 431 1 036 0,0

2-комн. 2129 62 1 766 469 27 981 0,2 65 908 1 044 0,2

3-комн. 2298 83 2 261 046 26 643 -0,5 84 363 994 -0,5

4-комн. 378 105 2 763 699 25 798 -0,8 103 117 963 -0,8 Правый берег 10804 66 2 189 758 32 013 -0,4 81 702 1 194 -0,4

1-комн. 3349 42 1 297 180 30 779 -0,4 48 398 1 148 -0,4

2-комн. 3509 62 2 082 687 32 648 0,3 77 707 1 218 0,3

3-комн. 3374 85 2 840 205 32 030 -1,3 105 972 1 195 -1,3

4-комн. 572 115 4 235 816 35 245 -0,3 158 047 1 315 -0,3 Центр 4538 85 4 744 528 54 303 -1,5 177 024 2 026 -1,5

1-комн. 907 48 2 302 935 48 207 -4,2 85 921 1 799 -4,3

2-комн. 1569 70 3 889 972 54 741 -1,4 145 140 2 042 -1,4

3-комн. 1624 105 6 078 326 57 105 0,1 226 789 2 131 0,1

4-комн. 438 144 7 916 300 54 971 -1,9 295 377 2 051 -1,9

За прошлый месяц средние цены уменьшились во всех районах - от 0,04% в Подольском районе, до 3,1% в Голосеевском районе.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, декабрь 2016 г.

Район Кол-во комнат К-во квартир Ср.общ пл., кв.м Ср.цена, грн Ср. цена, грн/м2 Изм. в грн.,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/м2 Изм. в $,% В целом по Киеву 22410 69 2 583 001 35 060 -0,7 96 375 1 308 -0,7

1-комн. 6519 43 1 400 196 32 161 -0,9 52 242 1 200 -0,9

2-комн. 7207 64 2 382 729 36 079 -0,6 88 902 1 346 -0,6

3-комн. 7296 89 3 378 555 35 915 -0,7 126 058 1 340 -0,7

4-комн. 1388 122 4 996 329 38 897 -0,8 186 424 1 451 -0,9 Голосеевский 2568 69 2 462 708 34 095 -3,1 91 886 1 272 -3,1

1-комн. 876 44 1 357 078 30 670 -6,3 50 634 1 144 -6,3

2-комн. 832 66 2 408 328 35 603 -1,7 89 855 1 328 -1,7

3-комн. 720 92 3 356 951 35 543 -2,8 125 252 1 326 -2,8

4-комн. 140 127 5 105 005 39 121 4,0 190 485 1 460 4,0 Дарницкий 3356 69 1 985 004 28 374 -0,1 74 062 1 059 -0,1

1-комн. 1125 44 1 264 330 28 238 0,1 47 173 1 054 0,1

2-комн. 987 67 1 997 662 29 218 0,3 74 534 1 090 0,3

3-комн. 1064 90 2 546 635 27 905 -0,5 95 019 1 041 -0,5

4-комн. 180 111 3 099 952 27 370 -1,8 115 658 1 021 -1,8 Деснянский 1418 61 1 392 713 23 453 -0,3 51 964 875 -0,3

1-комн. 450 39 970 725 24 830 -0,6 36 219 926 -0,6

2-комн. 347 57 1 386 961 24 545 -0,2 51 749 916 -0,2

3-комн. 535 77 1 674 091 22 013 -0,1 62 463 821 -0,1

4-комн. 86 90 1 873 569 20 795 -0,3 69 909 776 -0,3 Днепровский 2294 62 1 769 698 28 302 -0,2 66 030 1 056 -0,2

1-комн. 688 42 1 214 620 28 948 0,0 45 319 1 080 0,0

2-комн. 795 59 1 645 087 27 944 0,1 61 380 1 043 0,1

3-комн. 699 79 2 275 573 28 264 -0,7 84 904 1 055 -0,7

4-комн. 112 106 2 906 783 27 112 -0,1 108 459 1 012 -0,1 Оболонский 1630 67 2 570 021 36 047 -0,5 95 890 1 345 -0,5

1-комн. 482 40 1 473 394 35 666 0,0 54 973 1 331 0,0

2-комн. 450 61 2 281 739 35 790 0,5 85 130 1 335 0,5

3-комн. 589 84 3 272 118 36 072 -1,6 122 087 1 346 -1,6

4-комн. 109 116 4 815 583 38 653 -0,1 179 686 1 442 -0,1 Печерский 3020 84 4 868 163 55 784 -1,8 181 635 2 081 -1,8

1-комн. 650 47 2 325 348 48 796 -3,6 86 757 1 821 -3,6

2-комн. 1056 70 4 032 076 56 415 -1,7 150 441 2 105 -1,7

3-комн. 1043 106 6 396 448 59 023 -0,1 238 655 2 202 -0,1

4-комн. 271 145 8 343 212 57 621 -2,7 311 308 2 150 -2,7 Подольский 1400 64 2 001 376 30 322 -0,04 74 675 1 131 -0,04

1-комн. 446 41 1 132 276 27 880 -0,6 42 247 1 040 -0,6

2-комн. 500 65 2 079 352 31 273 1,1 77 583 1 167 1,1

3-комн. 401 82 2 590 283 31 038 -1,0 96 649 1 158 -1,0

4-комн. 53 108 4 123 616 36 474 1,2 153 858 1 361 1,2 Святошинский 1723 62 1 683 144 26 994 -0,9 62 799 1 007 -0,9

1-комн. 532 40 1 106 219 27 526 -1,1 41 273 1 027 -1,1

2-комн. 506 59 1 621 196 27 013 -0,6 60 489 1 008 -0,6

3-комн. 569 78 2 093 237 26 673 -1,1 78 100 995 -1,1

4-комн. 116 99 2 587 687 26 041 -0,4 96 549 972 -0,4 Соломенский 2309 67 2 153 471 31 253 -0,2 80 349 1 166 -0,2

1-комн. 648 42 1 359 803 31 548 0,0 50 734 1 177 0,0

2-комн. 788 60 1 942 011 31 079 -0,2 72 461 1 160 -0,2

3-комн. 769 87 2 756 230 30 808 -0,8 102 839 1 149 -0,8

4-комн. 104 123 4 243 906 34 020 2,2 158 343 1 269 2,2 Шевченковский 2692 76 3 454 399 43 238 -0,8 128 889 1 613 -0,8

1-комн. 622 44 1 684 744 37 791 0,2 62 858 1 410 0,2

2-комн. 946 64 2 888 821 43 715 -0,8 107 788 1 631 -0,8

3-комн. 907 96 4 508 247 45 309 -0,9 168 211 1 691 -1,0

4-комн. 217 135 6 587 681 48 111 -1,6 245 798 1 795 -1,6

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в декабре увеличилось на 2,7% относительно ноября и составило 22410 квартир. Объем предложения вырос в общей площади на 3%, в долларовом выражении - на 2,2%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Относительно декабря 2015 года количество квартир возросло на 24,2%.

Индекс роста составил 1,24.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,6% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 7,6% ниже средней цены ноября и составляет 32653 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - ниже на 7,6%, 1218 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра понизилась на 0,7%, и составила 1122 дол. США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 32% от общего количества, в Центре Киева - 20%. Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 2,2%, на Правом берегу - на 3,3% и в Центре Киева - на 2,1%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 29%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные -33% и 4-х комнатные - 6%.

По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир - на 3%, двухкомнатных - на 1,9%, трехкомнатных - на 2,8%, и четырехкомнатных - на 5,1%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 15%. В Печерском - 14%, Голосеевском и Шевченковском - по 12%, в Днепровском и Соломенском - по 10% в Святошинском - 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском - 7%, в Деснянском и в Подольском районах - по 6%.

Наибольшее увеличение предложения наблюдалось в Шевченковском (на 8,6%) и в Оболонском (на 5,5%) районах. Уменьшение - в Голосеевском на 0,6%. В остальных районах рост числа квартир составил от 0,1% до 2,9%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 42%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 6%.