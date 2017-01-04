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Топливно-энергетический комплекс
Обзор рынка новостроек Киева: декабрь 2016 г.
21:26 03.01.2017 |
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в декабре 2016 года составила 22980 грн./кв.м.(±1,5%). Относительно ноября средняя стоимость уменьшилась на 1,3%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 1,3%.
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно ноября составило:
* эконом-класс - снижение на 0,5% до 16511 грн./кв.м;
* комфорт-класс - снижение на 1,9% до 21512 грн./кв.м;
* бизнес-класс - рост на 1,4% до 28288 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 0,4% до 44146 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, декабрь 2016г.
|
Класс
|
К-во ЖК /
комнат
|
Выборка
квартир, ед.
|
Ср. общая
пл., кв.м
|
Ср. цена
квартиры, грн.
|
Средняя цена,
грн/кв.м
|
Изм.,
%
|
В целом по Киеву
|
156
|
2 589
|
73
|
1 725 125
|
22 980
|
-1,3
|
Эконом
|
58
|
1 088
|
65
|
1 064 823
|
16 511
|
-0,5
|
1-комн.
|
417
|
43
|
732 724
|
16 923
|
-0,3
|
2-комн.
|
376
|
66
|
1 086 346
|
16 396
|
-0,7
|
3-комн.
|
246
|
88
|
1 426 897
|
16 146
|
-0,4
|
4?комн.
|
49
|
122
|
1 908 133
|
15 730
|
-1,2
|
Комфорт
|
39
|
666
|
70
|
1 492 749
|
21 512
|
-1,9
|
1-комн.
|
257
|
46
|
1 010 378
|
22 029
|
-1,0
|
2-комн.
|
212
|
67
|
1 428 321
|
21 487
|
-4,3
|
3-комн.
|
144
|
95
|
1 973 412
|
20 840
|
-1,3
|
4?комн.
|
53
|
134
|
2 783 556
|
20 922
|
0,4
|
Бизнес
|
39
|
609
|
84
|
2 362 939
|
28 288
|
1,4
|
1-комн.
|
202
|
51
|
1 474 219
|
28 955
|
2,17
|
2-комн.
|
173
|
75
|
2 127 838
|
28 431
|
1,2
|
3-комн.
|
169
|
105
|
2 880 009
|
27 395
|
0,4
|
4?комн.
|
65
|
157
|
4 406 156
|
28 152
|
2,9
|
Премиум
|
20
|
226
|
87
|
3 870 005
|
44 146
|
0,4
|
1-комн.
|
79
|
56
|
2 397 009
|
43 013
|
-0,3
|
2-комн.
|
69
|
85
|
3 731 935
|
44 306
|
0,4
|
3-комн.
|
65
|
113
|
5 024 370
|
44 106
|
2,1
|
4?комн.
|
13
|
154
|
7 782 289
|
50 379
|
-3,1
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 37410 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 14880 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,5.
Медианная цена квадратного метра квартир составила 20300 грн.
Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Подольском (на 2%) и Шевченковском (на 0,4%) районах. В остальных районах уменьшение средней стоимости кв. м квартир составило от 0,4% до 6,7%.
Средние цены предложения квартир в новостройках Киева по районам, декабрь 2016 г.
|Район
|
Кол-во ЖК
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср. цена квартиры, грн.
|
Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. в ,%
|
В целом по Киеву
|
156
|
73
|
1 725 125
|
22 980
|
-1,3
|
Голосеевский
|
29
|
72
|
1 607 145
|
21 490
|
-2,4
|
Дарницкий
|
23
|
62
|
1 128 170
|
17 910
|
-1,6
|
Деснянский
|
2
|
61
|
923 248
|
15 519
|
-1,5
|
Днепровский
|
13
|
65
|
1 327 522
|
20 211
|
-3,2
|
Оболонский
|
8
|
66
|
1 761 625
|
25 899
|
-6,7
|
Печерский
|
20
|
86
|
3 226 086
|
37 498
|
-1,0
|
Подольский
|
11
|
75
|
1 635 639
|
21 281
|
2,0
|
Святошинский
|
13
|
66
|
1 232 836
|
18 549
|
-0,4
|
Соломенский
|
23
|
68
|
1 551 419
|
22 410
|
-1,4
|
Шевченковский
|
14
|
86
|
2 123 224
|
24 851
|
0,4
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В декабре к продаже предлагались квартиры 57 операторами в 156 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 37%. Доля новостроек комфорт-класса и бизнес-класса - по 25%, премиум-класса - 13% от общего количества.
В декабре большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 19%, в Соломенском - и Дарницком - по 15%, в Печерском - 13% и в Шевченковском - 9% районах. Меньшее количество новостроек - в Днепровском и Святошинском - по 8%, в Подольском - 7%, Оболонском - 5% и Деснянском районе - 1%.
В декабре были начаты или восстановлены продажи квартир в 6-ти жилых комплексах.
Прекращены или приостановлены продажи квартир в 5-ти объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 24-х новостройках - на 800-2000 грн./кв.м.
Снижена стоимость квартир в 4 объектах - на 500-1000 грн./кв.м.
При 100% оплате в 63 жилых комплексах предоставлялись скидки от 3% до 20%.
Количество проанализированных новостроек: 156
Количество компаний операторов: 57
Ввод в эксплуатацию: введенные - 3 кв. 2019 г.
|
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