Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в декабре 2016 года составила 22980 грн./кв.м.(±1,5%). Относительно ноября средняя стоимость уменьшилась на 1,3%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 1,3%.

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно ноября составило:

* эконом-класс - снижение на 0,5% до 16511 грн./кв.м;

* комфорт-класс - снижение на 1,9% до 21512 грн./кв.м;

* бизнес-класс - рост на 1,4% до 28288 грн./кв.м;

* премиум-класс - рост на 0,4% до 44146 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, декабрь 2016г.

Класс К-во ЖК / комнат Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм., % В целом по Киеву 156 2 589 73 1 725 125 22 980 -1,3 Эконом 58 1 088 65 1 064 823 16 511 -0,5 1-комн. 417 43 732 724 16 923 -0,3 2-комн. 376 66 1 086 346 16 396 -0,7 3-комн. 246 88 1 426 897 16 146 -0,4 4?комн. 49 122 1 908 133 15 730 -1,2 Комфорт 39 666 70 1 492 749 21 512 -1,9 1-комн. 257 46 1 010 378 22 029 -1,0 2-комн. 212 67 1 428 321 21 487 -4,3 3-комн. 144 95 1 973 412 20 840 -1,3 4?комн. 53 134 2 783 556 20 922 0,4 Бизнес 39 609 84 2 362 939 28 288 1,4 1-комн. 202 51 1 474 219 28 955 2,17 2-комн. 173 75 2 127 838 28 431 1,2 3-комн. 169 105 2 880 009 27 395 0,4 4?комн. 65 157 4 406 156 28 152 2,9 Премиум 20 226 87 3 870 005 44 146 0,4 1-комн. 79 56 2 397 009 43 013 -0,3 2-комн. 69 85 3 731 935 44 306 0,4 3-комн. 65 113 5 024 370 44 106 2,1 4?комн. 13 154 7 782 289 50 379 -3,1





В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 37410 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 14880 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,5.

Медианная цена квадратного метра квартир составила 20300 грн.

Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Подольском (на 2%) и Шевченковском (на 0,4%) районах. В остальных районах уменьшение средней стоимости кв. м квартир составило от 0,4% до 6,7%.

Средние цены предложения квартир в новостройках Киева по районам, декабрь 2016 г.

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в ,% В целом по Киеву 156 73 1 725 125 22 980 -1,3 Голосеевский 29 72 1 607 145 21 490 -2,4 Дарницкий 23 62 1 128 170 17 910 -1,6 Деснянский 2 61 923 248 15 519 -1,5 Днепровский 13 65 1 327 522 20 211 -3,2 Оболонский 8 66 1 761 625 25 899 -6,7 Печерский 20 86 3 226 086 37 498 -1,0 Подольский 11 75 1 635 639 21 281 2,0 Святошинский 13 66 1 232 836 18 549 -0,4 Соломенский 23 68 1 551 419 22 410 -1,4 Шевченковский 14 86 2 123 224 24 851 0,4

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В декабре к продаже предлагались квартиры 57 операторами в 156 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 37%. Доля новостроек комфорт-класса и бизнес-класса - по 25%, премиум-класса - 13% от общего количества.

В декабре большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 19%, в Соломенском - и Дарницком - по 15%, в Печерском - 13% и в Шевченковском - 9% районах. Меньшее количество новостроек - в Днепровском и Святошинском - по 8%, в Подольском - 7%, Оболонском - 5% и Деснянском районе - 1%.

В декабре были начаты или восстановлены продажи квартир в 6-ти жилых комплексах.

Прекращены или приостановлены продажи квартир в 5-ти объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 24-х новостройках - на 800-2000 грн./кв.м.

Снижена стоимость квартир в 4 объектах - на 500-1000 грн./кв.м.

При 100% оплате в 63 жилых комплексах предоставлялись скидки от 3% до 20%.

Количество проанализированных новостроек: 156

Количество компаний операторов: 57

Ввод в эксплуатацию: введенные - 3 кв. 2019 г.