ЗМІ: ЄС адаптуватиме військові навчання до потреб ЗСУ

Міністри оборони та закордонних справ держав-членів ЄС наступного тижня обговорюватимуть питання проведення військових навчань для українських військовослужбовців інструкторами ЄС на території України. Про це повідомляє в суботу, 24 серпня, німецьке видання Die Welt.

Зважаючи на те, що в ЄС щодо цього триває дискусія, в якій є протилежні позиції щодо цього питання, швидкого рішення не очікується. Крім того, за даними видання, Дипломатична служба ЄС поширила таємну доповідь, яка ляже в основу обговорень і в якій детально ідеться як про переваги, так і про негативні наслідки такого рішення.

Як пише Die Welt, Дипслужба ЄС закликає країни-члени краще адаптувати військову тренувальну місію EUMAM для Збройних сил України до потреб Києва, проте рекомендує не відправляти військових інструкторів до охопленої війною країни.

У документі йдеться про те, що нестача обладнання радянського зразка є однією з проблем нинішніх навчань в ЄС. У травні Київ звернувся до ЄС з проханням провести частину навчань на українській території, але країни-члени розділилися в думках щодо цього. Зокрема, висловлювалося побоювання, що у цьому разі ЄС може бути втягнутий у війну, а на тлі дефіциту ППО Україна не зможе захистити тренувальні майданчики від російських атак.

Відправка інструкторів в Україну можлива?

За даними Die Welt, у документі зазначається, що прохання Києва можна було б задовольнити, відкривши можливість відрядити деяких інструкторів EUMAM на українські тренувальні об'єкти непублічно, на територію, віддалену від поля бою, імовірно, в західній частині країни. Однак, наголошує видання, у Брюсселі цю опцію прямо не рекомендували, але вказали на необхідність створити координаційний центр у Києві та вивчити можливість проведення навчань ближче до кордонів України.

"Дуже ймовірно, що військова присутність ЄС на українській землі буде сприйнята Росією як провокація. Той факт, що Росія може досягти будь-якої точки в Україні за допомогою своїх балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів (БпЛА), створює найвищий рівень загрози для розгорнутих військовослужбовців ЄС", - зазначається в документі, цитує Die Welt.

Там також наголосили на необхідності мати можливість евакуювати війська ЄС в надзвичайних ситуаціях, а також на логістичних зусиллях, пов'язаних з наданням інструкторам укріпленого житла і тренувальних майданчиків. Для повної оцінки ризиків і переваг буде потрібен подальший аналіз, додали у відомстві.

В рамках місії EUMAM, розпочатої в листопаді 2022 року, підготовку пройшли 60 тисяч українських військовослужбовців. Переважно тренування проходять в Польщі та Німеччині. У листопаді цього року, як очікується, мандат місії продовжать ще на два роки.