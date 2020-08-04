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Видеоигра в США впервые одобрена как лекарство по рецепту
16:56 04.08.2020 |
Пятнадцатого июня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило об одобрении игры в качестве рецептурного лекарства. Речь идёт о мобильном приложении EndeavorRx, гоночной игры от первого лица. Разрешение FDA стало возможным после доказанного клиническими испытаниями терапевтического эффекта от игры. Получить рецепт на игру могут пациенты с синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
СДВГ страдают в основном дети. Во всяком случае, это расстройство начинается в детском возрасте. Разработанная бостонской компанией Akili Interactive Labs игра использует ряд академических исследований, которые дают возможность в игровой форме заставить мозг ребёнка последовательно выполнять ряд постоянно усложняющихся операций и тем самым улучшать «клинические маркеры заболевания».
Разработчики игры отчасти использовали те же самые психологические приёмы, которые создатели коммерческих видеоигр используют для поощрения игроков тратить деньги на покупку внутриигровых бонусов. Но вместо игровых предметов и умений пациенты с СДВГ получают «прицельную» активацию префронтальной коры головного мозга и возможность выздоровления или снижения симптоматики.
«По мере того, как ребенок прогрессирует в игре, технология непрерывно оценивает его возможности и использует адаптивные алгоритмы, чтобы отрегулировать сложность и персонализировать опыт лечения для каждого человека».
Терапевтические эффекты от видеоигр начали активно изучаться в последние десять лет. Появление носимых датчиков открыло перед исследователями массу новых возможностей. К обычной терапии может присоединиться физиотерапия, виртуальная реальность и многое другое. Игра даёт пациентам возможность приятно провести время даже в случае длительных и нудных физических упражнений. Пациентам часто тяжело заставить себя начать заниматься, а в ряде случаев это бывает просто невозможно, например, при депрессии. Игровые стимулы, завёрнутые в красивую психологическую обёртку, могут помочь разорвать порочный круг течения болезни и привести к исцелению.
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