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АНАЛІТИКА

Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT

12:08 25.10.2023 |

Новини IT

 

Кілька великих видань, включно з The New York Times, Reuters і The Washington Post, обговорюють із творцем ChatGPT компанією OpenAI можливість отримання плати за надання доступу чат-боту до їхніх матеріалів.

Із серпня понад 500 новинних організацій заблокували збір контенту для навчання ChatGPT. Зараз ідеться про те, щоб чат-бот міг давати у відповідях посилання на конкретні статті за плату видавцям. Це принесе вигоду газетам від прямих виплат і зростання трафіку.

Раніше OpenAI уклала угоду про ліцензування контенту Associated Press для навчання своїх ШІ-моделей. Переговори з іншими виданнями також стосуються використання матеріалів для навчання, а не тільки посилань у відповідях ChatGPT.

Інші ресурси, як Reddit, також розглядають монетизацію свого контенту, надаючи дані за плату компаніям-розробникам ШІ. Деякі автори подають позови проти техногігантів за порушення авторських прав при використанні текстів для навчання ШІ.

OpenAI підтвердила переговори з газетами. Компанія стверджує, що навчальні дані для ChatGPT були отримані законно. Низка великих сайтів, включно з Reddit і Wikipedia, також запускають платні сервіси для компаній ШІ, які потребують навчального контенту.
За матеріалами: gagadget.com
 

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