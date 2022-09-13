Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій

Шведська компанія SeaTwirl підписала контракт із глобальним оператором Westcon на будівництво та розгортання біля берегів Норвегії своєї першої 1-МВт плавучої вітряної турбіни з вертикально орієнтованою віссю обертання. Вертикальна орієнтація турбіни обіцяє безліч вигод, головною з яких стане можливість встановлення далеко в морі, де завжди сильні вітри. Дослідний проект дозволить довести ефективність такого підходу практично.

Новий проект SeaTwirl створюється не на порожньому місці. Компанія була офіційно заснована в 2012 році для реалізації ідеї, яка вперше показана у вигляді прототипу вертикально орієнтованої плавучої вітряної турбіни ще в 2007 році. У 2015 році біля узбережжя шведського міста Люсекіль компанія встановила новий потужніший прототип турбіни - 30-кВт установку S1. Надводна частина турбіни мала висоту 13 м, а підводна (противаг) - 18 м. Ця установка вже сім років виробляє енергію для міста і довела здатність витримувати ураганні вітри та штормове хвилювання (фото нижче).

Нова 1-МВт турбіна стане першим комерційним продуктом SeaTwirl. Турбіна S2x буде виведена в море біля Бокна у Норвегії. Висота надводної частини досягне 55 м, а підводна піде на 80 м нижче за рівень моря. Турбіну буде відбуксовано в море на ділянку з глибиною не менше 100 м. Введення об'єкта в експлуатацію очікується у 2023 році з випробувальним терміном близько п'яти років. Успіх дозволить SeaTwirl перейти до розробки плавучих турбін з вертикальною орієнтацією потужністю від 6 до 10 МВт і, в перспективі, до 30 МВт і більше, що вдвічі потужніше за найпродуктивніші наземні вітряні установки.

Вертикальна орієнтація турбіни і лопатей знижує навантаження на підшипники валу, що робить цей вузол дешевшим і довговічнішим, а нижнє розташування генератора (на рівні моря) полегшує обслуговування і дозволяє уникнути дорогих монтажних висотних робіт, як і виключає з проекту високоміцні та дорогі допоміжні баштові конструкції. Вертикально орієнтовані лопаті повинні витримувати вітер до 50 м/с та працювати аж до швидкості вітру 25 м/с, що для більшості вітряних турбін із горизонтально орієнтованою турбіною та лопатями є критичними умовами експлуатації.

Обіцяна SeaTwirl нормована вартість електроенергії (англ. Levelised Cost of Energy, LCOE) 1-МВт плавучої турбіни буде нижчою за $50 за МВт·год, що приблизно відповідає сучасному стану справ у наземній вітряній генерації. У той же час висунуті далеко в море турбіни зможуть зайняти найвигідніші з точки зору вітрів поля і не займатимуть дорогоцінної землі. До того ж, їх можна мати набагато щільніше, оскільки при вертикальній орієнтації лопатей їх вплив на сусідні турбіни незначний.

Але за всієї маси плюсів залишаються не до кінця з'ясованими питання ефективності будівництва таких установок. Етап створення та виведення в море гігантських плавучих вітряних електростанцій може виявитися дуже дорогим заходом, окупність якого поки що під питанням. Дослідна установка потужністю 1 МВт повинна дати частину відповідей на них. Але очевидні вигоди також не підлягають сумнівам, і шведи в цьому не самотні. Японці теж зайняті розробкою таких установок, хоча їх більше цікавить робота в умовах регулярних тайфунів із силою вітру від 25 до 50 м/с. Але то вже інша історія.







