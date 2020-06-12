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Осторожно с установкой. Платёжный сервис Google Pay пока не работает на Android 11
08:05 12.06.2020 |
Компания Google представила вчера первую бета-версию Android 11. Однако с установкой не стоит торопиться, поскольку можно столкнуться с неожиданными проблемами.
Новая ОС приносит довольно много интересных изменений и улучшений, но не стоит забывать, что она пока находится в тестовой стадии и не предназначена для повседневного использования простыми пользователями. В Android 11 Beta 1 присутствуют множество проблем и некоторые из них существенно ограничивают функциональность, к которой привыкли пользователи.
Среди всего прочего, перед установкой стоит учесть, что платёжный сервис Google Pay не работает в Android 11 Beta 1. На это обратили внимание пользователи социального новостного ресурса Reddit.
Интересно, что в четвёртом превью для разработчиков (Android 11 Developer Preview 4), дебютировавшем в мае, сервис Google Pay работает. И многие, следившие за разработкой, могут не ожидать, что поддержка Google Pay пропадёт в бета-версии.
Настройка Google Pay при первом запуске оборачивается неудачей при подтверждении новой карты для платежей в магазинах. Если Google Pay был настроен перед установкой бета-версии, то сначала он работает, а затем начинает выдавать оповещение «Your phone is no longer ready for contactless payments» (Ваш телефон больше не готов для бесконтактных платежей).
Первая бета-версия Android 11 уже доступна для установки на фирменные смартфоны линейки Pixel, OnePlus 8 и 8 Pro. Также в ближайшее время протестировать Android 11 смогут пользователи Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, Poco F2 Pro, Oppo Find X2 и Find X2 Pro.
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