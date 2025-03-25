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АНАЛІТИКА

Німецька SEFE домовилася про купівлю 1,5 млн т СПГ на рік із проєкту в США на 15 років

 

Німецька SEFE (Securing Energy for Europe, до конфіскації в "Газпрому" - Gazprom Marketing & Trading) і Delfin Midstream Inc. підписали основні умови угоди (Heads of Agreement) про поставку 1,5 млн т скрапленого природного газу (СПГ) на рік терміном на 15 років, повідомила німецька компанія.

СПГ відправлятиметься з плавучого судна (FLNG), яке Delfin встановлює приблизно за 40 миль від Камерона (штат Луїзіана) в Мексиканській затоці.

Поставки здійснюватимуться на умовах free-on-board (FOB) одразу після встановлення FLNG.

Проєкт Delfin LNG в глибоководному порту вимагає мінімальних додаткових інвестицій в інфраструктуру для підтримки до трьох суден FLNG, що виробляють до 13 мільйонів тонн СПГ на рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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