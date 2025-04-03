Франція перебрала на себе головування у Радбезі ООН у квітні

У квітні 2025 р. Франція на місяць перебирає на себе головування у Раді безпеки ООН на ротаційній основі.

"У квітні 2025 року Франція бере на себе головування в Раді безпеки ООН. Франція змінила Данію, роботу якої протягом березня ми щиро вітаємо", - сказано в повідомленні постійного представництва Франції при ООН.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у соцмережі Х зазначив, що Франція послідовно доводить свою відданість Статуту ООН, підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"В Раді безпеки ООН Франція є провідною країною у питанні гуманітарних наслідків агресії Росії проти України. Неодноразово скликала засіданні на цю і інші теми по Україні", - написав він.