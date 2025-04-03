Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція перебрала на себе головування у Радбезі ООН у квітні

 

У квітні 2025 р. Франція на місяць перебирає на себе головування у Раді безпеки ООН на ротаційній основі.

"У квітні 2025 року Франція бере на себе головування в Раді безпеки ООН. Франція змінила Данію, роботу якої протягом березня ми щиро вітаємо", - сказано в повідомленні постійного представництва Франції при ООН.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у соцмережі Х зазначив, що Франція послідовно доводить свою відданість Статуту ООН, підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"В Раді безпеки ООН Франція є провідною країною у питанні гуманітарних наслідків агресії Росії проти України. Неодноразово скликала засіданні на цю і інші теми по Україні", - написав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3162
  0,0568
 0,14
EUR
 1
 44,6339
  0,0255
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9474  0,06 0,14 41,5726  0,07 0,16
EUR 44,2896  0,16 0,37 45,0337  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,12 0,29 41,3100  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес