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Франція перебрала на себе головування у Радбезі ООН у квітні
23:45 02.04.2025 |
У квітні 2025 р. Франція на місяць перебирає на себе головування у Раді безпеки ООН на ротаційній основі.
"У квітні 2025 року Франція бере на себе головування в Раді безпеки ООН. Франція змінила Данію, роботу якої протягом березня ми щиро вітаємо", - сказано в повідомленні постійного представництва Франції при ООН.
Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у соцмережі Х зазначив, що Франція послідовно доводить свою відданість Статуту ООН, підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
"В Раді безпеки ООН Франція є провідною країною у питанні гуманітарних наслідків агресії Росії проти України. Неодноразово скликала засіданні на цю і інші теми по Україні", - написав він.
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