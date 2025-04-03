FT: у Британії пропонують спільний європейський фонд для переозброєння Європи

Британія пропонує створити спільний європейський фонд для закупівлі, накопичення та фінансування переозброєння військової техніки.

Про це пише газета Financial Times, яка ознайомилася із неофіційним документом, який підготували посадовці Міністерства фінансів Великої Британії, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у документі наводяться аргументи на користь створення багатостороннього фонду для "коаліції рішучих", який запозичував би кошти на ринках за вигідними ставками і підтримував би оборонні витрати.

Підкріплений акціонерним капіталом і суверенними гарантіями, фонд міг би не лише позичати гроші на оборонні проєкти, але й фактично купувати військові активи, створюючи спільні запаси обладнання для країн-учасниць.

Зазначається, що минулого тижня цей неофіційний документ був розісланий до ключових європейських столиць для обговорення, але в ньому зазначалося, що він не є офіційною політикою британського уряду.

Не уточнюючи передбачуваний розмір фонду, в документі йдеться про те, що ці заходи можуть допомогти подолати дефіцит фінансування оборони в Європі, який оцінюється в "сотні мільярдів євро".

Як передає газета, ключовою метою нового інструменту буде "придбання активів від імені країн-членів" у фінансовій структурі, яка позбавить перенапружені національні бюджети від авансових інвестиційних витрат.

"Низка моделей наднаціональних інституцій може сприяти збільшенню фіскальної спроможності для фінансування оборонних витрат", - йдеться в аналітичній доповіді.

Хоча запропонований фонд може допомогти стимулювати комунальні закупівлі і забезпечити фінансування невеликих оборонних компаній, його головною перевагою буде фінансування накопичення запасів зброї і боєприпасів, за які уряди платитимуть лише тоді, коли вони їх виведуть з експлуатації.

Потенційні закупівлі, зазначені в документі, включають запчастини для військової техніки, такої як танки і літаки, артилерійські снаряди, боєприпаси для протиповітряної оборони, вибухові речовини і літаки матеріально-технічного забезпечення, такі як гелікоптери і авіаносці.

"Установа буде віднесена до решти світового сектору в національних рахунках, а озброєння, придбане установою, буде обліковуватися на її власному балансі, а не на балансі країн, що роблять внески", - йдеться у документі.

Там зазначили, що це дозволило б уникнути авансових капітальних витрат на закупівлю обладнання, які лягають на бюджети країн-членів.

Газета передає, що після отримання військової техніки країни сплачуватимуть кошти до фонду і зараховуватимуть їх до своїх бюджетів.

"Ідея полягає в тому, [що початкові витрати були б] неофіційними", - сказав один з посадовців, який брав участь у брифінгу.

Деякі європейські столиці поставилися до плану з обережністю.

"Мені здається, що це не дуже практично, тому що це може зайняти багато часу", - сказав один посадовець, який бачив пропозицію.

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

27 березня у Парижі президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Тоді ж він додав, що робота над потенційною відправкою так званих "сил гарантування" в Україну триває.