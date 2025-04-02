Україна може отримати списані британські вертольоти Puma, - Defense Express

Велика Британія вивела свої транспортні вертольоти Puma HC.Mk з експлуатації. Вони були у строю 54 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Defense Express.

Як пише видання, мова йде про доволі вагому кількість машин - до 16 одиниць, які пройшли модернізацію у 2010-х роках, включно із ремоторизацію на нові та потужніші двигуни.

За даними видання, існує ймовірність того, що ці вертольоти будуть передані Україні. Про це може свідчити не лише активна позиція Лондона, а й також те, що Україна торік отримала аналогічні SA330 Puma від Португалії у кількості 8 одиниць. Це значить, що авіапарк України може бути посилений однотипними гелікоптерами.

Цікаво і те, що французьке видання Avions legendaires пише, що Британія готує таку передачу. За даними ЗМІ, мова йде про 8-10 вертольотів.

Puma HC.Mk 2 є транспортними вертольотами із загальною вантажопідйомністю до 2 тонн. Це або 12 бійців зі спорядженням, або до шести поранених на ношах із супроводжуючими.

Однак британські Puma були модернізовані, і там встановлені потужніші двигуни Makila 1A1 від Super Puma, по 1800 к.с. на кожному. Дальність льоту складає до 550 км, а швидкість до 310 км/год. Кабіни вертольотів цифровізовані, а частина авіоніки оновлена.