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АНАЛІТИКА

США перед візитом посланця Путіна трохи розширили санкції проти Росії

 

Сполучені Штати Америки у середу, 2 квітня, розширили санкції проти Росії. Повідомлення про це оприлюднено на сайті Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Під санкції потрапили російські моряки та бізнесмени, які вивозили зерно з України для єменських хуситів. Чорний список поповнили чотири фізичні і три юридичні особи, а також один суховантаж.

Серед тих, хто потрапив до списку, - моряки Юрій Бєляков та В'ячеслав Віданов. Це капітани судна Zafar, яке брало участь у транспортуванні українського зерна з анексованого Криму.

Крім того, під санкції через зв'язок з хуситами потрапили уродженці Афганістану Ушанг Гайрат (випускник Фінансової академії при уряді РФ) і Сохраб Гайрат (випускник Московського держінституту міжнародних відносин (МГИМО), і засновані ними в Москві "Скай Фрейм", ТОВ "Едісон" і "Колібрі груп", а також іранець Хасан Джафарі та балкер під прапором Росії AM Theseus.

Крім того, Мінфін США виключив із санкційного списку Карину Ротенберг, дружину мільярдера та друга російського диктатора Володимира Путіна Бориса Ротенберга. Причину скасування санкцій не вказано. Ймовірно, це пов'язано із тим, що Карина Роттенберг має американський паспорт.

За повідомленням CNN, США тимчасово зняли санкції зі спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, щоб він цього тижня зустрівся зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Вашингтоні.

Це буде перший візит російського високопоставленого чиновника до Штатів від початку повномасштабної війни. Очікується, що Дмитрієв зустрінеться з Віткоффом для переговорів щодо зміцнення відносин між США та Росією.

Дмитрієва називають близьким радником Путіна. У лютому він брав участь у переговорах з США у Саудівській Аравії щодо припинення війни Росії проти України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

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