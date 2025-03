Журналісти «Голосу Америки» позвалися до суду, щоб відновити роботу після рішення адміністрації Трампа

Група, до складу якої увійшли шість журналістів Голосу Америки (VOA), подала позов проти адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та інших посадовців, звинувачуючи їх у незаконному закритті кількох державних мовників.

У позові, поданому 21 березня в Південному окрузі Нью-Йорка, адміністрацію Трампа звинувачують у тому, що вона застосувала підхід «бензопили» до Агентства США з глобальних медіа (USAGM) через указ, підписаний тижнем раніше.

Наказ скоротив сім федеральних агентств, у тому числі USAGM, наказавши їм «зменшити виконання своїх статутних функцій і пов'язаного з ними персоналу до мінімального рівня присутності та функцій, які вимагаються законом».

Через кілька годин співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку, а приміщення закрили.

«Те, що відбувається з журналістами «Голосу Америки», - це не просто приголомшливе порушення Першої поправки - це урядове перешкоджання журналістиці, запобіжник, який вбиває контент ще до того, як він може бути створений», - йдеться в позовній заяві.

У позові фігурують виконувач обов'язків директора USAGM Віктор Моралес і спеціальна радниця Карі Лейк. Позивачі стверджують, що кроки адміністрації Трампа щодо закриття USAGM порушили права співробітників Голосу Америки, передбачені Першою поправкою Конституції США.

Позов також просить суд відновити роботу інформаційних агенцій, які отримують гранти USAGM, і фінансування для одержувачів грантів, у тому числі Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL), Радіо Вільна Азія (RFA) і Близькосхідна мережа мовлення (MBN). Гранти цих медіа припинили в той же день, коли було закрито Голос Америки:

«Відповідачі порушили всі ці закони, закривши USAGM і повністю припинивши діяльність зі збору та поширення новин і думок через VOA та його дочірню службу Radio y Television Marti, а також її філій-грантоотримувачів RFE/RL, RFA та MBN. Дії відповідачів є неконституційними та незаконними; вони повинні негайно припинитися».

Окрім шести журналістів «Голосу Америки», серед позивачів у позові - Американська федерація державних службовців (AFGE), Американська федерація державних, окружних і муніципальних службовців (AFSCME), The NewsGuild-CWA, Американська асоціація дипломатичних служб (AFSA), «Репортери без кордонів» (RSF).

Карі Лейк - активна прихильниця Трампа - наразі не відреагувала на цю новину. Приблизно в той же час, коли вона була опублікована, Лейк написала в соцмережі X, що коли журналісти The Washington Post, The New York Times, NPR, CBS і 60 Minutes звернулися щодо інтерв'ю цього тижня, вона відмовилася.

«Я не даю інтерв'ю знеславленим «новинним» виданням», - заявила вона.









Днями Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода також подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на чиновників USAGM Карі Лейк і Віктора Моралеса, щоб заблокувати їхню спробу припинити дію федерального гранту для RFE/RL.

Президент медіакорпорації RFE/RL Стівен Капус у заяві ввечері 15 березня зазначив, що скасування грантової угоди з USAGM «стало б величезним подарунком для ворогів Америки». «Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть падіння Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода напередодні її 75-річчя. Перемога наших супротивників зробить їх сильнішими, а Америку слабшою», - йдеться в заяві Капуса.

USAGM - незалежне урядове агентство США, яке здійснює трансляцію новин й інформації майже 50 мовами приблизно для 361 мільйона людей на тиждень.