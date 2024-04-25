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АНАЛІТИКА

Європарламент у боротьбі з відмиванням грошей схвалив ліміт готівкових платежів у 10 тисяч євро

 

Європейський парламент прийняв пакет законів, які посилюють інструментарій ЄС для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє пресслужба Європарламенту.

Нові закони гарантують, що люди з законними інтересами, включаючи журналістів, медіа-професіоналів, організації громадянського суспільства, компетентні органи та наглядові органи, матимуть негайний, нефільтрований, прямий і вільний доступ до інформації про бенефіціарну власність, яка зберігається в національних реєстрах і взаємопов'язана на рівні ЄС. Окрім поточної інформації, реєстри також включатимуть дані щонайменше за п'ять років.

Закони також надають підрозділам фінансової розвідки більше повноважень аналізувати та виявляти випадки відмивання грошей і фінансування тероризму, а також призупиняти підозрілі операції.

Нові закони передбачають посилені заходи перевірки та перевірки особи клієнтів, після чого так звані зобов'язані особи (наприклад, банки, менеджери активів і криптоактивів або агенти з нерухомості) повинні повідомляти про підозрілу діяльність підрозділам фінансової розвідки та іншим компетентним органам.

З 2029 року професійні футбольні клуби вищого рівня, залучені до фінансових операцій великої вартості з інвесторами або спонсорами, включаючи рекламодавців і трансфери гравців, також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів, контролювати транзакції та повідомляти про будь-які підозрілі операції.

Законодавство також містить положення про підвищену пильність щодо надбагатих осіб (загальний статок становить щонайменше 50 000 000 євро), загальноєвропейський ліміт у 10 000 євро на готівкові платежі, а також заходи для забезпечення дотримання цільових фінансових санкцій та уникнення обходу санкцій.

Як повідомлялося, понад третина найбільш загрозливих злочинних угруповань в Євросоюзі відмивають свої прибутки через нерухомість.

Раніше в Італії, Австрії, Румунії та Словаччині здійснили серію арештів у рамках великого розслідування щодо масштабного шахрайства, пов'язаного з фондом ЄС для відновлення економіки після пандемії коронавірусу.
Ключові теги: ЄС
 

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