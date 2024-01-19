В ЄС погодили жорсткіші правила щодо боротьби з відмиванням грошей

Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої згоди щодо частини пакета заходів з протидії відмиванню грошей, який має на меті захистити громадян та фінансову систему Євросоюзу від відмивання грошей та фінансування тероризму.

Як пише "Європейська правда", повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

"Ця угода є невід'ємною частиною нової системи протидії відмиванню грошей в ЄС. Вона покращить організацію та взаємодію національних систем протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Це гарантує, що у шахраїв, організованої злочинності та терористів не залишиться жодного простору для легалізації своїх доходів через фінансову систему", - заявив Вінсент Ван Петегем, міністр фінансів Бельгії, яка головує у Раді ЄС.

Згідно з новим пакетом, всі правила, що застосовуються до приватного сектору, будуть перенесені до нового регламенту, тоді як директива стосуватиметься організації інституційних систем AML/CFT на національному рівні в державах-членах ЄС.

Попередня угода про регламент щодо боротьби з відмиванням грошей вперше вичерпно гармонізує правила на всій території ЄС, закриваючи можливі лазівки, що використовуються злочинцями для відмивання незаконних доходів або фінансування терористичної діяльності через фінансову систему.

Угода щодо директиви покращить організацію національних систем боротьби з відмиванням грошей.

Тепер пропоновані заходи будуть доопрацьовані і представлені представникам країн-членів у Комітеті постійних представників та Європейському парламенті для затвердження. У разі схвалення, Рада ЄС та ЄП повинні будуть офіційно затвердити тексти, перш ніж вони будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС та набудуть чинності.

У жовтні Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) за підсумками триденної зустрічі в Сінгапурі вирішила внести Болгарію, державу-члена ЄС, до так званого сірого списку країн, які потребують посиленого моніторингу.

Болгарія стала другим членом ЄС, щодо якої міжнародний фінрегулятор запровадив посилений моніторинг. У червні 2023 року туди також внесли Хорватію.