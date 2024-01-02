Проблеми ринку нерухомості, що торкнулись Китаю, вдаряють по інших азійських країнах

Азійські ринки нерухомості переживають турбулентність поряд із кризовою ситуацією з нерухомістю в Китаї. Високі облікові ставки та державне втручання негативно впливають на забудовників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Такі країни як Південна Корея, Вʼєтнам, Індонезія, Австралія опинились в складній ситуації із ринком нерухомості, після проблем на китайському ринку. Високі облікові ставки, які прийшли на зміну мʼякій політиці центробанків часів пандемії, вдаряє по девелоперам та кредиторам.

У Південній Кореї, до прикладу, ціни на нерухомість впали до мінімуму за останні 25 років. Такі потрясіння спровоковані жорсткою політикою Центрального банку Кореї, який перший серед Азійських ринків ввів жорстку монетарну політику, підвищивши ставки до максимуму за 15 років. Існує також ризик повторення кредитної кризи 2022 року через проблеми проєктного фінансування будівництва.

В Індонезії політика високих ставок, які сягнули максимуму з 2005 року поставили в скрутне становище забудовників, які мали кредитний тиск. Слабкість індонезійського рупія збільшив ціну обслуговування боргу в доларах, змусивши компанії продавати активи.

Але перспектива припинення жорсткості індонезійської політики сприяє зростанню доларових облігацій, оскільки інвестори очікують на покращення попиту на нерухомість.

У Вʼєтнамі існує схожа на китайську проблема з надлишком пропозиції, яка посилилась з урядовою компанією проти хабарництва. Ця політика перешкодила випуску корпоративних облігацій, що своєю чергою, спровокувала гостру нестачу ліквідних коштів. При цьому регуляторні втручання та багаторазове зниження відсоткових ставок сповільнили кризові процеси.

Інша форма стресу на ринку нерухомості спостерігається в Австралії, де агресивний цикл жорсткої монетарної політики Резервного банку Австралії викликав занепокоєння щодо здатності домогосподарств витримати підвищення відсоткових ставок.

Міжнародний валютний фонд зазначає, що країна може відчути на собі наслідки підвищення вартості запозичень, в той час, як значна частина кредитів на житло, зафіксованих за рекордно низькими ставками під час пандемії, буде переведена на вищі плаваючі ставки. За даними МВФ, в Австралії понад 50% іпотечних кредитів мають плаваючі ставки.